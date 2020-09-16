“جيدكو” توقّع اتفاقيات لدعم 15 شركة صناعية محلية

عمان – وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، اليوم الأربعاء، اتفاقيات مع 15 شركة صناعية محلية ضمن برامج انطلقت في شهر نيسان الماضي، كتمويل سريع لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية المحليّة لمساندتها جراء انكماش النشاط الاقتصادي الذي أحدثه انتشار فيروس كورونا.

وستساعد استجابة المؤسسة الشركات الصناعية حاليا في القطاعات التي تأثَّرت تأثُّرا مباشرا بالوباء، مثل الصناعات التحويلية للتصدي للوباء، ومنها الرعاية الصحية والصناعات ذات الصلة التي تواجه زيادة الطلب على الخدمات والتجهيزات الطبية والأدوية.

وأشار مندوب وزير الصناعة التجارة والتموين المدير التنفيذي للمؤسسة، الدكتور بشار الزعبي، خلال حفل التوقيع، إلى أن هذه الحزمة من البرامج ستقدم الدعم على وجه السرعة للمنشآت الصناعية من أجل تخفيف الآثار المالية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا في ظل حرص الحكومة على تقديم استجابة سريعة ومرنة ووفقا لاحتياجات الشركات التي ظهرت خلال الوقت الراهن.

وبيّن أن البرنامج الأول يتمثل بتقديم خدمتين، وهما مساعدة ودعم الشركات الصناعية المحلية بعملية الترويج والبيع الإلكتروني من خلال الأسواق الافتراضية والمتاجر الإلكترونية، والخدمة الثانية هي أتمتة بعض أنشطة وعمليات الشركات لتمكينها من العمل “عن بعد”. وسيكون لدى الشركات المحلية حرية اختيار خدمة واحدة من هاتين الخدمتين.

وسيقدم البرنامج منحاَ مالية غير مستردة على أسس تنافسية لـ 11 مشروعا صناعياً من أصل 92 طلبا تقدّم للاستفادة، وتصل قيمة الدعم الفني والمالي لكل شركة سبعة آلاف دينار بكلفة إجمالية بلغت 250ر110 آلاف دينار، منها 77 ألف دينار دعما مقدّما من المؤسسة. ويهدف هذا البرنامج الى تسهيل تسجيل منتجات الشركات المحلية في المتاجر الإلكترونية، وبالتالي توسيع قاعدة العملاء وتنفيذ عملية التصدير الإلكتروني دولياً لتعزيز المنتجات الوطنية.

وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني، أشار الدكتور الزعبي إلى أنه يستهدف الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي والقادرة على تصنيع اللوازم والمعدات الطبية وملابس السلامة العامة لمكافحة فيروس كورونا لغايات التصدير، والقادرة على تعديل خطوط إنتاجها وشراء الماكنات اللازمة لتصنيع هذه المنتجات، وستمنح الأولوية للشركات التي تتوفر لديها الجاهزية العالية لتصدير هذه المنتجات خلال فترة تنفيذ المشروع. ولفت الدكتور الزعبي إلى استقبال 56 طلبا للاستفادة من البرنامج إلكترونياً لتقديم الدعم على شكل منح بسقف 40 ألف دينار لأربع شركات وبنسبة تمويل 70% من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 850ر214 ألف دينار، منها 7ر147 ألف دينار دعما مقدّما من المؤسسة.

وتوقّع أن يوفر البرنامج نحو 42 فرصة عمل جديدة في هذه الشركات، وزيادة قيمة الصادرات بنحو 705 الآف دينار.

–(بترا)