“جيدكو” يطلق برنامج دعم للشركات الصناعية خارج مناطق “الأمانة”

عمان- الغد- أطلقت المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) برنامج دعم يتضمن منحاً مالية مقدمة من الحكومة الاردنية للشركات الصناعية خارج مناطق أمانة عمان الكبرى وذلك بهدف توسيع مساهمة القطاع الصناعي في المنافسة بعد جائحة كورونا وحفزه للعمل على زيادة الصادرات الاردنية إلى الأسواق الدولية بما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبرنامج أولويات الحكومة للعامين القادمين.

وتشمل المنح المالية تغطية أي نشاطات تسويقية وترويجية أو معدات تحتاجها المصانع لزيادة قدرتها التنافسية حيث يتم التقدم الكترونيا على موقع المؤسسة للاستفادة من المشروع.