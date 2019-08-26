برشلونة – أكمل المدافع المخضرم جيرارد بيكيه مباراته رقم 500 بقميص برشلونة عندما تغلب فريقه في ملعبه (كامب نو) على فريق ريال بيتيس 5-2 أمس الأحد، في ختام ثاني جولات الدوري الاسباني لكرة القدم.

وتعود المرة الأولى التي ظهر فيها صاحب الـ32 عاما مع البلاوجرانا إلى 13 أيلول (سبتمبر) من العام 2008 على ملعب (كامب نو) أمام راسينج سانتاندير، إلا أنه شارك لدقائق قبلها بعدة أسابيع أمام فيسلا كراكوف البولندي في دوري الأبطال.

ويحتل بيكيه المرتبة 8 في قائمة الأكثر خوضا للمباريات مع برشلونة بعد تشافي هرنانديز (767 مباراة) والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (686 مباراة)، وأندريس إنييستا (674 مباراة)، وكارليس بويول (593 مباراة)، وميجيل برناردو بيانكيتي ‘ميجيلي’ (549 مباراة)، وسرجيو بوسكيتس (536 مباراة)، وفيكتور فالديس (535 مباراة).

ويحمل المدافع الدولي السابق في جعبته 29 لقبا مع برشلونة على مدار 12 موسما قضاها مع الفريق الأول بواقع: 3 في دوري الأبطال، و8 في الليغا، و6 في كأس الملك، و3 في كأس السوبر الأوروبي، ومثلها في مونديال الأندية، و6 في كأس السوبر المحلي.

وسجل بيكيه 46 هدفا (27 في الليجا خلال 313 مباراة)، كان أولها في شباك سبورتنج لشبونة البرتغالي في 26 تشرين ثان (نوفمبر) من العام 2008. (إفي)