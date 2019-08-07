ميامي (الولايات المتحدة) – قال الدولي الاسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، إن البرازيلي نيمار هو من عليه أن يوضح مسألة استمراره مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضا احتمالية رجوعه مجددا للفريق الكاتالوني.

وأوضح بيكيه: “في النهاية هو من عليه أن يوضح هذه الأمور، نحن هنا نتحدث معه ولكنها محادثات خاصة واعتقد أنه ليس من المناسب أن نكشف عن حديثنا، ولكن في نهاية الأمر، هو من يجب أن يخرج من هذا الموقف”.

ووصل “البرسا” مساء أمس الثلاثاء إلى مدينة ميامي لخوض إحدى المبارتين الوديتين أمام فريق نابولي الايطالي، حيث ستقام المباراة الأولى الأربعاء على ملعب (هارد روك).

📡 @3gerardpique on Neymar Jr's possible return: "He's a great player who knows the dressing room, the city, and the Club. It's a complicated transaction and it must be he who decides." pic.twitter.com/hOayiqY5UJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2019

وبخصوص غياب ليونيل ميسي عن الجولة الأميركية بعد إصابته في العضلة النعلية، أبدى بيكيه ثقته في تعافيه بأسرع وقت ممكن، على الرغم من تأكيده أن: “جدول المباريات والمسابقات لا يساعد على ذلك”.

وأوضح بيكيه أن الفريق لديه تطلعات جيدة بخصوص الموسم المقبل، لكنه شدد على ضرورة: “التحكم في تلك التطلعات، لأن الهدف هو الفوز بكل شيء، لكن علينا أن نكون واقعيين وأن نعلم أن الليغا هي الهدف الأول”.

وأضاف: “هذا يعني أننا حافظنا على الأداء طوال الموسم وقدمنا موسما جيدا في الليغا، أما بخصوص التشامبيونزليغ، فالطبع هناك رغبة في الفوز بها رغم الصعوبة التي تحملها”.

وختم حديثه بالقول: “إذا لم نفز بالثلاثية كل عام، فيقال إننا قدمنا موسما سيئا، واعتقد أن ميسي من خلال حديثه في كأس جوان جامبر كان يريد أن يثير انتباه الجميع، بداية من الجماهير وحتى اللاعبين أنفسهم، لتقديم موسم كبير”.

(إفي)