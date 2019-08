ميامي (الولايات المتحدة) – قال الدولي الاسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، إن البرازيلي نيمار هو من عليه أن يوضح مسألة استمراره مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضا احتمالية رجوعه مجددا للفريق الكاتالوني.

وأوضح بيكيه: “في النهاية هو من عليه أن يوضح هذه الأمور، نحن هنا نتحدث معه ولكنها محادثات خاصة واعتقد أنه ليس من المناسب أن نكشف عن حديثنا، ولكن في نهاية الأمر، هو من يجب أن يخرج من هذا الموقف”.

ووصل “البرسا” مساء أمس الثلاثاء إلى مدينة ميامي لخوض إحدى المبارتين الوديتين أمام فريق نابولي الايطالي، حيث ستقام المباراة الأولى الأربعاء على ملعب (هارد روك).

📡 @3gerardpique on Neymar Jr's possible return: "He's a great player who knows the dressing room, the city, and the Club. It's a complicated transaction and it must be he who decides." pic.twitter.com/hOayiqY5UJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2019