جيرارد مورينو أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

مدن – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة عن اختيار جيرارد مورينو مهاجم فياريال لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي عن الموسم الماضي، وذلك بالتزامن مع إجراء قرعة دور المجموعات لهذه البطولة اليوم في إسطنبول.

وسجل اللاعب الدولي الإسباني، الذي قاد فياريال للتويج بالدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية من البطولة على حساب مانشستر يونايتد، سبعة أهداف خلال المسابقة وقام بأربع تمريرات حاسمة.

وقال لاعب فياريال (29 عاما) في تسجيل مصور: “لقد كان موسما تاريخيا. أشكر جميع من جعلوا هذه الجائزة ممكنة واشعر بحماسة كبيرة لاستلامها”.

وتفوق مورينو على كل من الأوروجوائي إدينسون كافاني والبرتغالي برونو فرنانديز، لاعبي مانشستر يونايتد، اللذين نافساه على هذه الجائزة. -(إفي)