جيرو يصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا

افتتح الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم منتخب فرنسا، التسجيل لمنتخب بلاده في شباك بولندا، اليوم الأحد، ضمن لقاءات دور ال16 لبطولة مونديال قطر.

وجاء هدف جيرو في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن جيرو بات الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، بعدما رفع رصيده إلى 52 هدفا.

وتفوق جيرو على مواطنه تييري هنري، الذي ظل لسنوات طويلة على رأس قائمة هدافي الديوك، برصيد 51 هدفا.

ورفع جيرو رصيده إلى 3 أهداف خلال مونديال قطر، ليتصدر قائمة الهدافين بالتساوي مع ليونيل ميسي وكودي جاكبو وألفارو موراتا وكيليان مبابي وماركوس راشفورد وإينير فالنسيا.