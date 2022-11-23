جيرو يعادل رقم هنري كأفضل هداف لمنتخب فرنسا

الوكرة (قطر)- بهدفيه ضد ضد أستراليا، عادل أوليفيه جيرو رقم اللاعب السابق تييري هنري كأفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي برصيد 51 هدفا.

وأحرز مهاجم ميلان هدفين لمنتخب فرنسا اليوم الثلاثاء ضد أستراليا في أولى جولات المجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022 ليصل إلى 51 هدفا في مسيرته الدولية.

ويليهما في ترتيب الهدافين في فرنسا أنطوان جريزمان برصيد 42 هدفا وميشيل بلاتيني برصيد (41) هدف.

وحتى الآن يتصدر المهاجم البالغ من العمر 36 عاما هدافي مونديال قطر برصيد هدفين بالتساوي مع كل من إينر فالنسيا (الإكوادور) ومهدي طارمي (إيران) وباكيو ساكا (إنجلترا).(إفي)