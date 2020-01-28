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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته في غور الإردن قبل الإعلان عن “صفقة القرن”

منذ 55 دقيقة

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القدس المحتلة- أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء تعزيز قواته في غور الاردن المنطقة الاستراتيجية في الضفة الغربية المحتلة، قبل الاعلان الوشيك عن خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المتوقعة للسلام.
وقال الجيش في بيان “في أعقاب تقييم الجيش الاسرائيلي المستمر للوضع، تقرر تعزيز منطقة غور الاردن بقوات سلاح المشاة”، بينما ذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن الخطة الأميركية قد تتضمن ضم هذه المنطقة من قبل اسرائيل.(ا ف ب)

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