جيش الاحتلال الإسرائيلي يُصيب شخصا على الحدود الأردنية

القدس المحتلة- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنه أصاب شخصا على الحدود مع الأردن، لدى محاولته تهريب أسلحة، الليلة الماضية.

وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول “أحبطت قوات الجيش بالتعاون مع شرطة إسرائيل، الليلة الماضية، محاولة لتهريب أسلحة على الحدود مع الأردن”.

وأضاف “رصدت القوات مشتبه فيهما، من الأردن، وقام أفراد الشرطة باتباع الأنظمة المتبعة، وأطلقت النار باتجاههما”.

وتابع أدرعي “أصيب أحد المشتبه فيهما بجروح طفيفة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى داخل إسرائيل بينما فر المشتبه الثاني الى الأردن”.

ولفت المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن قواته ضبطت “٩ مسدسات و٦ بنادق ووسائل قتالية أخرى كان يجرى تهريبها”.

وقال أدرعي “خلال عملية الاحباط، أطلقت عدة قنابل ضوئية التي سببت بإشعال الحرائق في المنطقة، لم تقع إصابات في صفوف قواتنا”.

ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي هوية الشخص المصاب، وجنسيته.-(الأناضول)