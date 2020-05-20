آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُصيب شخصا على الحدود الأردنية

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

القدس المحتلة- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنه أصاب شخصا على الحدود مع الأردن، لدى محاولته تهريب أسلحة، الليلة الماضية.

وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول “أحبطت قوات الجيش بالتعاون مع شرطة إسرائيل، الليلة الماضية، محاولة لتهريب أسلحة على الحدود مع الأردن”.

وأضاف “رصدت القوات مشتبه فيهما، من الأردن، وقام أفراد الشرطة باتباع الأنظمة المتبعة، وأطلقت النار باتجاههما”.

وتابع أدرعي “أصيب أحد المشتبه فيهما بجروح طفيفة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى داخل إسرائيل بينما فر المشتبه الثاني الى الأردن”.

ولفت المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن قواته ضبطت “٩ مسدسات و٦ بنادق ووسائل قتالية أخرى كان يجرى تهريبها”.

وقال أدرعي “خلال عملية الاحباط، أطلقت عدة قنابل ضوئية التي سببت بإشعال الحرائق في المنطقة، لم تقع إصابات في صفوف قواتنا”.

ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي هوية الشخص المصاب، وجنسيته.-(الأناضول)

مقالات ذات صلة

مخالفة المنشآت غير الملتزمة بتطبيق أمر الدفاع رقم 6

منذ 30 ثانية
عمال في أحد المشاريع الإنشائية -(أرشيفية)

مركز الفينيق للدراسات: الاحتجاجات العمّالية ترتفع بنسبة 31 %

منذ 5 دقائق

الدفاع المدني يتعامل مع 4101 حالة مرضية و136 حالة غسيل كلى و 327 حريق

منذ 30 دقيقة

الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ليلة القدر وتعلن أسماء الفائزين بمسابقة “ورتل”

منذ 45 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock