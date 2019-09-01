جيش الاحتلال: العمليات القتالية مع حزب الله انتهت لكننا سنبقي في حالة التأهب

بيروت- نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط قتلى أو جرحى في هجمات بصواريخ مضادة للدبابات أطلقها حزب الله من لبنان، الأحد.

لكن الجيش قال إن حزب الله نفذ الهجوم بينما ردت القوات الإسرائيلية بنيران المدفعية وطائرات هليكوبتر.

بدوره، أوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن “الأعمال القتالية الحالية مع حزب الله انتهت فيما يبدو لكن القوات الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب”.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي ، أن إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقاً لتطور الأحداث.

أما الجيش اللبناني فأعلن أن القوات الإسرائيلية أطلقت أكثر من “40 قذيفة صاروخية” على جنوب البلاد، رداً على استهداف حزب الله لآلية عسكرية إسرائيلية.

وقال الجيش في بيان “استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن توقف القصف قرابة الساعة السادسة عصراً (15,00 بتوقيت غرينتش).

من جهتها، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) جميع الأطراف المعنيين إلى “ضبط النفس” بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل في لبنان أندريا تينيتي لوكالة فرانس برس، إن قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة “الجنرال ستيفان ديل كول على تواصل مع جميع الأطراف، داعياً إياهم لممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف كافة النشاطات التي تهدد وقف الأعمال العدائية”.

وكان حزب الله أعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى، وذلك بعد أسبوع من اتهامه إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله قرب بيروت، وقتل اثنين من عناصره في غارة في سوريا.

وقال حزب الله في بيان “عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2019 قامت مجموعة بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها”.

وأطلق حزب الله اسم عنصريه اللذين قتلا في الغارة الإسرائيلية في سورية قبل أسبوع على المجموعة التي نفذت الضربة.

لكن آخر بيان للجيش الإسرائيلي نفى أن يكون أصيب أو قتل أي جندي بالعملية التي شنها الحزب بالقرب من الحدود.