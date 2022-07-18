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جيش الاحتلال يشكل ميليشيات مسلحة من المستوطنين بالقدس

11:32 ص2022-07-18
مستوطنون يلوحون بأعلام الاحتلال قبالة قبة الصخرة في المسجد الأقصى

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كشفت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجمعيات استيطانية وبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة عن تشكيل ميلشيات مسلحة من المستوطنين المتطرفين للقيام بمهام “أمنية” والتدخل عند وقوع أي عمليات في المستوطنات أو في القدس المحتلة ومحيطها.
وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإنه بحسب الخطة التي ستنفذ قريبا بشكل تجريبي، سيتم تشكيل فرق “احتياطية” من عناصر مهرة للتدخل إلى حين وصول الجيش أو الشرطة لأماكن الأحداث.
من جهتها، أكدت بلدية الاحتلال، أنه سيتم كجزء من هذا المشروع الذي سيبدأ في الأيام المقبلة، إطلاق نموذج تجريبي، حيث سيحصل المستوطنون الذين سيتطوعون ضمن هذه الميليشيات على موافقة سريعة للحصول على الأسلحة وتلقي برامج تدريب، وسيحصلون على شهادة من الشرطة ومعدات.
وقال الرئيس التنفيذي لشرطة “نيتسح يهودا” الجنرال يوسي ليفي، وهي أحد المبادرين لهذا المشروع، أنه “سيتم تجنيد المتطوعين لإنشاء فصيلة- مجموعات مسلحة- احتياطية توفر حلا للتجمعات المتدينة، حيث لا يوجد تقريبا رخص حمل سلاح في هذه المستوطنات”.
— (بترا)

11:32 ص2022-07-18
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