جيش الاحتلال يطلق عملية لتفكيك معبر كارني شرق غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، عن إطلاق عملية لتفكيك معبر كارني، المُعطل عن العمل منذ 11 عامًا، شرق مدينة غزة؛ من أجل إقامة “عائق أرضي” مكانه.

وذكر جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن عملية تفكيك المعبر ستستغرق عدة أسابيع، يتم خلالها تنفيذ العمل في منطقة السياج الأمني.

وقال إن العملية “تهدف إلى تحسين الدفاع بالمنطقة، في إطار تحسينه في كامل المنطقة الحدودية مع قطاع غزة”.

وأشار إلى أن عملية تفكيك معبر كارني تتم بقيادة مديرية الحدود والتماس في وزارة الجيش بالتعاون مع فرقة غزة بجيش الاحتلال.

وكان معبر كارني يُستخدم لحركة البضائع والعمال من القطاع إلى الأراضي المحتلة والعكس، حتى عام 2011، إذ أوقفت سلطات الاحتلال العمل به بذرائع أمنية.

ومنذ ذلك الوقت تمر جميع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، فيما يمر العمال عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.