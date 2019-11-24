جيش الاحتلال يعتقل طفلاً فلسطينياً في الخليل (فيديو)

الخليل- قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال صعّدت بشكل كبير من اعتقال الأطفال، قائلة إن هذا الاستهداف يأتي بشكل متعمّد وبتعليمات مباشرة من المستوى السياسي والأمني للاحتلال.

هذا وانتشرت مشاهد لجنود الاحتلال وهم يعتقلون طفلاً في حيّ جبل جالس في الخليل.

وأظهر الفيديو جنودا مدجّجين بالسلاح يحيطون بطفل معصوب العينين أثناء اعتقاله.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (745) طفلاً فلسطينياً تقلّ أعمارهم عن (18) عاماً، وذلك منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وأضاف نادي الأسير في تقرير له عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف عشرين تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام أن قرابة (200) طفل تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلات “مجدو، وعوفر، والدامون”، إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة.-(الميادين)