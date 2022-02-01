جيلي الأردن تطلق جيلي أوكافانجو موديل 2022

(عمان، 30 كانون الثاني2022 ) أطلقت شركة الخياط للسيارات AKM الوكيل المعتمد لسيارات GEELY في المملكة سيارة أوكافانجو الجديدة والتي تعتبر أول سيارة عائلية، رياضية متعددة الاستخدام SUV بسبعة مقاعد منفصلة من جيلي، وتتسم جيلي أوكافانجو العائلية الجديدة ذات السبع مقاعد بالرحابة والأناقة والتقنيات التكنولوجية العالية لتقدم بذلك مستوى جديد من الراحة والمرونة، اذ تم تصميم أوكافانجو وهندستها لتشكل صيغة استثنائية من الرفاهية اللافتة على الطريق والشكل الراقي والمهارة الحرفية خارج السيارة وداخلها، بالإضافة لمجموعة من المزايا التكنولوجية والسلامة المتقدمة.

وفي هذا الاطار أعرب طارق الصاحب، المدير التنفيذي للخياط للسيارات “يأتي اطلاق سيارة جيلي أوكافانجو SUV الجديدة في الأردن، تزامناً مع حرصنا المستمر بتلبية وتعزيز رغبات سوقنا الأردني والذي نحرص من خلاله لتوفر أحدث الموديلات التكنولوجية والتقنية، والتي تجمع ما بين المساحة الواسعة والمرونة والسلامة وبسبع مقاعد منفصلة لتتناسب مع أسلوب الحياة العصري لنقدم بذلك قيمة لاتضاهى لعملائنا في المملكة وبأفضل الأسعار التنافسية”.

ولتعزيز ثقة زبائن علامة جيلي الكرام، أكد الصاحب على استمرار شركة الخياط للسيارات بسنوات الكفالة الممتدة والتي تصل لغاية 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق بالاضافة لعقد صيانه مجاني يشمل جميع القطع والأجور لمدة عاميين أو 30 الف كم أيهما أسبق. والتي تأتي ضمن سياسة شركة الخياط للسيارات AKM الرامية لتعزيز رضا الزبائن وبناء علاقات متينة مع مالكي سيارات جيلي في المملكة.

تتميز جيلي أوكافانجو بشكل خارجي لافت انسيابي مع شبك أمامي بشكل Cosmic Recall وسكك مزدوجة على السقف، وعجلات فاخرة مصنوعة من خليط معدني قياس “18 انش. ومصابيح ميتريكس Matrix أمامية مزودة بتكنولوجيا LED التي يمكن الحصول عليها في الإصدار كامل المواصفات مع نظام إضاءة مبتكر لتأمين إنارة ممتازة عند القيادة في الليل لكشف الزوايا المعتمة. وتعد كل رحلة في هذه السيارة تجربة مميزة بفضل الراحة والمساحة الواسعة والتي تضم 7 مقاعد منفصلة من الجلد الفاخر، إضافة إلى لوحة عدادات أنيقة ولوحة أمامية مع مساحات تخزين إضافية، لتشكل بذلك تجربة قيادة لامثيل لها مع مزايا راقية مثل تشغيل المحرك عن بعد ونظام التحكم بالسرعة بالاضافة لنظام التحكم الالكتروني بالثبات ونظام المساعدة والتحكم في الصعود والهبوط من المنحدرات مع نظام خطوط المساعدة على الاصطفاف والعديد من الأنظمة المبتكرة والمتطورة.



تم تجهيز جيلي أوكافانجو الجديدة بمحرك هجين M.HYBRIDسعة 1.5 ليتر تيربو وناقل حركة اوتوماتيك مكون من 7 سرعات، والذي عملت على تطويره جيلي بالتعاون مع شركة فولفو، كما وتحتوي سيارة جيلي أوكافانجو الجديدة على محرك كهربائي مساعد48V-EMS والذي يولد قوة 188 حصاناً مع عزم دوران 300 نيوتن.

تعتبر جيلي أوكافانجو من أكثر السيارات أماناً في فئتها أيضاً، إذ تضم مزايا سلامة عالية التقنية، بداية من الكاميرا البانورامية بزاوية 360 درجة، وصولا إلى نظام التحكم بالثبات الديناميكي المتطور، ليضمن بذلك السلامة التامة للسائق وراكبيها وبأعلى مستويات الرفاهية المطلقة. اذ تضم أوكافانجو نظام تكييف هوائي ثلاثي مع تقنية CN95 والذي يحرص بدوره على تنقية الهواء والتخلص من الفيروسات والبكتيريا والأدخنة والرمال الناعمة وغبائر الطرقات وجزيئات العوادم والغبار والروائح وغيرها من المخاطر التي تضر بصحة الركاب.

للاطلاع من خلال موقع الشركة الرسمي www.geely.jo وصفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي @GeelyJordan والذي بدوره يستعرض كامل التفاصيل عن تاريخ شركة جيلي العريق وأحدث ماتوصلت اليه شركة جيلي من تكنولوجيا رائدة على المستوى العالمي لتنافس بذلك أقوى العلامات التجارية. يذكر أن مركز الخدمة الجديد المخصص لخدمات مابعد البيع وقطع الغيار مجهز بأحدث التقنيات وبأعلى معايير خدمة الصيانة، والكائن في منطقة البيادر الصناعية، والذي يؤمن تجربة متكاملة لخدمة ما بعد البيع تمنح مالكي سيارات جيلي راحة البال والطمأنينة الكاملة.