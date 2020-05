جيمس وساندلر يتعاونان في فيلم عن كرة السلة لـ “نتفليكس”

لوس أنجليس (الولايات المتحدة) – سيلعب الممثل آدم ساندلر دور البطولة لفيلم جديد لصالح منصة نتفليكس تحت عنوان (Hustle) وسينتجه لاعب كرة السلة الأميركية الشهير، ليبرون جيمس، عبر شركته سبرينج هيل إنترتينمينت.

ويتناول الفيلم، الذي لا يعرف عنه سوى القليل من التفاصيل، عالم كرة السلة للمحترفين، وسيلعب فيه ساندلر دور كشاف للمواهب الرياضية يحاول إقناع لاعب أجنبي بالمجيء إلى الولايات المتحدة للعب في الدوري الأميركي للمحترفين.

