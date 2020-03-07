جيمس يتفوق على يانيس ويقود ليكرز إلى الفوز

لوس أنجليس – تفوق نجم لوس انجليس ليكرز “الملك” ليبرون جيمس على نظيره في ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو في لقاء قمة بين متصدري المجموعتين الشرقية والغربية ليقود فريقه إلى الفوز 113-103 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وثأر ليكرز بالتالي لخسارته أمام باكس في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي عندما فاز الأخير بنتيجة 111-104 في مباراة تألق فيها يانيس وسجل 34 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

ويتنافس جيمس ويانيس على لقب أفضل لاعب هذا الموسم وقد سجل الأول نقاطا في هذا الإطار بتسجيله 37 نقطة مع 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة رافعا رصيده الاجمالي من النقاط إلى أكثر من 34 الف نقطة في مسيرته، كما قام بمجهود دفاعي على يانيس، وأضاف أنتوني ديفيس 30 نقطة بينها 14 في الربع الأخير.

في المقابل سجل يانيس 32 نقطة مع 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة، لكنه أخطأ في ثلاث رميات حرة في الدقيقتين الأخيرتين.

وشجع جمهور ملعب “ستايبلز سنتر” الخاص بليكرز نجمه جيمس وكان يهتف “ام في بي” “ام في بي” أي أفضل لاعب، في كل مرة كان يقوم فيها بحركة فنية رائعة أو يسجل سلة.

وقال جيمس بعد المجهود الكبير الذي بذله هجوميا ودفاعيا خلال المباراة “أنا متعب جدا. يانيس لاعب رائع، كل ما قمت به أني جعلته يشعر بتواجد أحد إلى جانبه وجعل مهمته أصعب”.

وأضاف “أريد الخلود إلى الراحة مساء اليوم. سأتناول عشاء لذيذا مع كوبا من النبيذ، ربما كوبين”.

وما يزال باكس يملك افضل سجل في الدوري مع 53 انتصارا مقابل 10 هزائم، مقابل 48 فوزا ليكرز مع 13 خسارة.

كانت المباراة مليئة بالندية من قبل الفريقين لكن الفارق كان في الموهبة حيث اظهر ليبرون مروحة اكبر من التنوع في لعبه مقارنة مع يانيس ليحسم النتيجة في صالح فريقه.

ويتعين على ليكرز خوض مباراة قمة أخرى في دربي مدينة لوس انجليس ضد جاره كليبرز اليوم الأحد.

وتابع يوتا جاز نتائجه اللافتة في الآونة الأخيرة وتغلب على بوسطن سلتيكس 99-94 محققا فوزه الرابع تواليا.

ويبدو ان مايك كونلي نجم يوتا جاز بدأ يستعيد مستواه تدريجيا بعد إصابات عدة تعرض لها هذا الموسم وسجل 25 نقطة.

وسينهي يوتا مبارياته خارج قواعده ضد ديترويت بيستونز وهو احتفظ بالمركز الرابع في المنطقة الغربية برصيد 40 فوزا مقابل 22 خسارة امام هيوستن روكتس.

واوقف نيو اورليانز بيليكانز سلسلة من ثلاث هزائم وتغلب على ميامي هيت 111-104 بفضل 19 نقطة لجوش هارت و17 للشاب الواعد زايون ويليامسون الذي يرشحه كثيرون ليكون خليفة ليبرون جيمس في الملاعب.

وكانت المباراة الأولى في آخر 14 يخوضها وليامسون يسجل فيها أقل من 20 نقطة.

أما أفضل مسجل في صفوف ميامي هيت فكان جيمي باتلر مع 28 نقطة واضاف دنكان روبنسون 24 بينها 8 رميات ثلاثية. وحطم روبنسون الرقم القياسي من الرميات الثلاثية في موسم واحد والذي كان في حوزة واين ايلينغتون (227 رمية ثلاثية).

والخسارة هي الأولى لميامي بعد اربعة انتصارات تواليا.

ويبدو الصراع حامي الوطيس على البطاقة الثامنة في المنطقة الغربية المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية في البلاي اوف بين ممفيس غريزليز وبورتلاند ترايل بلايزرز لكن كلاهما تعرض للهزيمة، الأول أمام دالاس مافريكس 96-121، والثاني أمام فينيكس صنز 117-127.

وتغلب بروكلين نتس على سان انتونيو سبيرز 139-120 بفضل “تريبل دابل” لنجمه كاريس لوفير (27 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة) علما بأنه كان سجل 51 نقطة في سلة بوسطن الثلاثاء. -(أ ف ب)