جيمس يقود ليكرز لمواصلة انتصاراته المتتالية خارج القواعد

لوس انجليس – قاد “الملك” ليبرون جيمس فريقه لويس أنجليس ليكرز إلى مواصلة انتصاراته المتتالية خارج قواعده، عندما ساهم في فوزه الثمين على مضيفه أتلانتا هوكس 101-96 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهو الفوز الرابع عشر على التوالي لليكرز خارج قواعده، والرابع عشر من أصل 15 مباراة خاضها خارج الديار حيث خسر واحدة فقط كانت أمام جاره كليبيرز في أول مباراة بينهما هذا الموسم. وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية خارج القواعد لليكرز منذ تحقيقه 18 فوزا متتاليا خارج الديار موسم 1972-1973 عندما سجل رقما قياسيا في عدد الانتصارات المتتالية في تاريخ الدوري والذي بلغ 33.

وفرض جيمس نفسه نجما للمباراة بتحقيقه “دابل دابل”، فسجل 32 نقطة مع 13 متابعة بينها 12 دفاعية، وكان قريبا من تحقيق الـ”تريبل دابل” بتحقيقه 7 تمريرات حاسمة.

LeBron James and the @Lakers make it 14 road wins in a row! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/UnBsBh7d1P — NBA.com/Stats (@nbastats) December 16, 2019

وأكد جيمس (34 عاما) أنه لم يشك أبدا في أنه سيكون في افضل حالاته خلال هذه المباراة، موضحا “لا أعرف عدد المباريات المتبقية في مسيرتي الاحترافية. لا أعرف عدد الأطفال الذين يأتون لمشاهدتي وأنا ألعب. إنه واجبي، وواجبي هو اللعب”.

وبرز الوافد الجديد أنطوني ديفيس أيضا في صفوف ليكرز بتحقيقه “دابل دابل” حيث سجل 27 نقطة مع 13 متابعة بينها 11 دفاعية.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين وحسم اصحاب الارض الربع الاول بصعوبة وبفارق نقطة واحدة (25-24)، قبل أن يضرب الضيوف بقوة في الثانية ويكسبوه بفارق ثماني نقاط (31-23)، ليتقدموا بفارق سبع نقاط في نهاية الشوط الأول (55-48)، قلصها أتلانتا إلى أربع في نهاية الربع الثالث بعدما حسموه في صالحهم 30-27.

ونجح أتلانتا في تقليص الفارق إلى سلة واحدة 96-98 قبل 19 ثانية من نهاية المباراة، لكن ليكرز نجح في حسم النتيجة بفضل خبرة لاعبيه حيث حصل جيمس على رميتين حرتين، سجل الأولى وأهدر الثانية إلا أن المتابعة كانت لزميله داني غرين الذي حصل على خطأ على إثرها، ليسجل رميتين حرتين منهيا المباراة في صالح فريقه 101-96.

32 PTS | 13 REB | 7 AST | 3 BLK@KingJames does it all in the @Lakers 14th straight road win! #LakeShow pic.twitter.com/3kOLgNLV4j — NBA (@NBA) December 16, 2019

وهو الفوز الـ24 لليكرز في 27 مباراة والسابع على التوالي، فعزز صدارته للمنطقة الغربية والدوري مشاركة مع ميلووكي باكس الذي يتصدر الشرقية بالرصيد ذاته، فيما مني أتالانتا هوكس بخسارته الـ21 في 27 مباراة والرابعة على التوالي ولم تنفعه النقاط الـ30 التي سجلها تراي يونغ.

وأوقف بروكلين نتس الانتصارات المتتالية لضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز عندما تغلب عليه 109-89.

وفرض بروكلين نتس افضليته على مجريات المباراة بأكملها وحسم أرباعها 28-23 و29-20 و26-23 و26-23 على التوالي، ملحقا الخسارة الأولى بفيلادلفيا في مبارياته الست الأخيرة والثامنة هذا الموسم.

وتأثر فيلادلفيا كثيرا بغياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد بسبب الاصابة، وكان الاسترالي بن سيمونز افضل مسجل في صفوفه برصيد 20 نقطة، فيما اكتفى نجمه المتألق في الآونة الأخيرة توبياس هاريس بتسجيل 17 نقطة فقط.

وبرز سبينسر دايندوايدي في صفوف بروكلين نتس بتسجيله 24 نقطة.

وتابع نيو أورليانز بيليكانز نتائجه المخيبة ومني بخسارته الثانية عشرة على التوالي عندما سقط أمام ضيفه أورلاندو ماجيك 119-130 رغم 29 نقطة لنجمه جرو هوليداي.

ويدين أورلاندو ماجيك بفوزه الـ12 في 26 مباراة هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم متتالية، إلى جوناثان ايساك صاحب 21 نقطة و11 متابعة والمونتينيغري نيكولا فوتسوفيتش صاحب 20 نقطة وتسع متابعات.

ولم يذق بيليكانز طعم الفوز منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ويقبع في المركز الرابع عشر قبل الاخير في المنطقة الغربية بالرصيد ذاته لغولدن ستايت ووريرز المتوج بثلاثة ألقاب في الأدوار النهائية الخمسة الأخيرة، والذي سقط أمام ضيفه ساكرامنتو كينغز 79-100.

وكان ويلي كاولي-شتاين افضل مسجل في صفوف ووريرز الذي يعاني الامرين بسبب غياب نجميه المصابين ستيفن كوري وكلاي طومسون ورحيل نجمه الاخر كيفن دورانت، بتسجيله 14 نقطة، واكتفى درايموند غرين بتسجيل 7 نقاط فقط، فيما برز البديل الصربي بوغدان بوغدانوفيتش في صفوف الفائز بتسجيله 25 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وتغلب دنفر ناغتس على نيويورك نيكس 111-105 بفضل 25 نقطة وعشر متابعات للصربي نيكولا يوكيتش، وانديانا بايسرز على تشارلوت هورنتس 107-85 بفضل 23 نقطة للبديل آرون هوليداي. (أ ف ب)