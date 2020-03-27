جيمي موراي: تحديد موعد آخر لويمبلدون ليست مهمة سهلة

لندن – قال البريطاني جيمي موراي إن المنظمين سيواجهون صعوبة للعثور على موعد آخر بطولة ويمبلدون للتنس في وقت لاحق من الموسم إذ تأجلت البطولة الثالثة في البطولات الأربع الكبرى بسبب وباء فيروس كورونا.

وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك قرار بشأن البطولة التي من المفترض إقامتها في الفترة 29 يونيو حزيران إلى 12 يوليو لكن المنظمين استبعدوا أن تقام بدون جماهير.

واصيب نحو 489 ألف شخص حول العالم بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 22 ألف شخص.-(رويترز)

وأبلغ موراي، الفائز بلقب الزوجي المختلط مرتين، لمحطة ناين بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”لا أعلم إلى أي مدى يمكن تأجيلها.

”بالنسبة لهم فالوضع ليس جيدا بالنظر إلى إلغاء الأحداث الرياضية حول العالم ومحاولتهم الاستمرار في إقامة البطولة“.

وانتهت بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، قبل انتشار الفيروس عالميا وتوقف الحياة الرياضية ومن بينها إيقاف جميع منافسات المحترفين والمحترفات.

وقرر منظمو بطولة فرنسا المفتوحة، المقامة على الملاعب الرملية، تأجيلها لتقام ما بين 20 سبتمبر أيلول وحتى الرابع من أكتوبر تشرين الأول بدلا من مايو آيار.

وقال موراي ”يجب الأخذ في الاعتبار العديد من الرعاة والبطولات الأخرى“.

وتابع ”حتى اللعب في ضوء النهار. تأجيل البطولة يعني ضوء أقل للنهار للعب خلاله. عندما تقام ويمبلدون في موعدها المعتاد يمكن اللعب حتى العاشرة مساء“.