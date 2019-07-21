جينك بطلا لكأس السوبر البلجيكي للمرة الثانية في تاريخه

توّج جينك بلقب كأس السوبر البلجيكي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك إثر فوزه على ميشيلن بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي احتضنه ملعب (كريستال أرينا).

ويُدين جينك بالفضل في هذا الانتصار والتتويج لمدافعه سبستيان ديوايست، الذي سجل هدفي الافتتاح في الدقيقتين 14 و60، بينما تكفل المهاجم الشاب دانتي فانزير باختتام الثلاثية قبل نهاية اللقاء بـ 7 دقائق.

We pakken na een prima wedstrijd onze tiende prijs in onze clubgeschiedenis! De ideale afsluiter van een prachtig weekend, geniet van de derde helft! Bedankt supporters! 💪 #krcgenk #gnkkvm #samengenk pic.twitter.com/f1aSZPzxTA — KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 20, 2019

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها جينك كأس السوبر بعد غياب 8 سنوات، عندما فاز على ستاندار دو لييج بهدف نظيف، حيث خاض جينك اللقاء بصفته بطلا للدوري البلجيكي، فيما شارك ميشيلن كونه بطلا للكأس.

ويتربع كلوب بروج على عرش الأندية المتوجة بالسوبر برصيد 15 لقبا، ويبتعد بفارق لقبين فقط عن ملاحقه أندرلخت. (إفي)