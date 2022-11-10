جينيفر أنيستون تكشف رحلة معاناتها مع الإنجاب: حاولتُ بشتّى الطرق

ظهرت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون (53 عاماً) على غلاف عدد كانون الأول من مجلة “Allure” بإطلالة مفاجئة تناقلتها معظم وسائل الإعلام العالمية.

في مقابلتها مع المجلة، تناولت أنيستون محاولاتها الكثيرة والمعثّرة لإنجاب الأطفال، وصرّحت أنّها لجأت إلى كل الطرق الممكنة من التلقيح الاصطناعي إلى شرب الشاي الصيني.

وقالت أنيستون إنّ الباباراتزي تناولوا حملها و”نتوء بطنها” في أكثر المراحل صعوبة من حياتها عندما كانت تخضع لفحوصات ومتابعات طبية من دون جدوى.

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وتطرّقت أنيستون إلى الادعاءات التي أفادت بأنّ أحد أزواجها السابقين “تركها لأنها لم تمنحه طفلاً وأصرّت أنها “أكاذيب مطلقة”. وعبّرت عن أسفها الشديد لأنها لم تجمد بويضاتها عندما كانت أصغر سنّاً.

وهذه المرة الأولى التي تناقش فيها أنيستون موضوع أطفال الأنابيب رغم أنها ألمحت سابقاً إلى مشاكل العقم خلال زواجها من براد بيت لمدة خمس سنوات ثم من جاستن ثيرو لمدة عامين.

وقالت الممثلة إنّها ستكتب يوماً ما كتاباً عن رحلة العقم، قائلة إنها لم تعد تشعر وكأن لديها ما تخفيه، وتابعت: “أصبحتُ أتصالح مع حقيقة أنني لن أحمل بأطفال أبداً”.

وأشارت أنيستون إلى أنّها كانت تركّز بشكل كبير على حياتها المهنية ولم تعتقد أنها سترغب في يوم من الأيام في الاستقرار وإنجاب الأطفال. وأمضت سنوات في العمل، كما شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي الناجح “فرندز” والذي شغلها على مدى 10 أعوام من 1994 حتى 2004.

يشار إلى أنه عام 2018، وبعد أشهر من إعلان طلاق أنيستون من جاستن ثيرو، كشفت مجلة “بيبول” أنّه حاولت مراراً إنجاب الأطفال، لكن الأمر لم ينجح، وكانت حزينة وتعيسة بسبب لذلك.