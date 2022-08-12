جيني إسبر: أنا مظلومة فنيا

قالت الممثلة السورية جيني إسبر إنها تعرضت للظلم في الوسط الفني، مشيرة إلى أن المنتجين الفنيين لا يملكون الجرأة الكافية.

وأوضحت جيني أنها تعتبر من الفنانين الذين عاصروا سنوات الأزمة في سوريا، مشيرة إلى أن نجاحها في موسم رمضان المنصرم جاء بـ”ضربة حظ” وليس لتطور الدراما السورية.

وأكدت أن المنتجين الفنيين لا يمتلكون الجرأة لتسويق أعمال تلعب فيها دور البطولة، داعية إلى ضرورة المساواة بين الممثلين من حيث العروض والفرص، إضافة إلى عدم حصر أدوار البطولة بممثلين محددين دون غيرهم.

وأوضحت جيني أنها تعتبر من الفنانين الذين عاصروا سنوات الأزمة في سوريا، مشيرة إلى أن نجاحها في موسم رمضان المنصرم جاء بـ”ضربة حظ” وليس لتطور الدراما السورية.

وأكدت أن المنتجين الفنيين لا يمتلكون الجرأة لتسويق أعمال تلعب فيها دور البطولة، داعية إلى ضرورة المساواة بين الممثلين من حيث العروض والفرص، إضافة إلى عدم حصر أدوار البطولة بممثلين محددين دون غيرهم.