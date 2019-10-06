“جيه إل إل” تطلق مجموعة تكنولوجيات جديدة

شيكاغو- أعلنت “جيه إل إل”؛ شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة في العالم، عن تأسيس مجموعة “تكنولوجيات جيه إل إل”، التي تهدف إلى توسيع مبادرات الشركة الرقمية والتقنية، وتسريع وتيرة الابتكار في قطاع العقارات التجارية بما يخدم مصلحة العملاء من المستثمرين العقاريين والمستأجرين.

وخصصت “جيه إل إل” فريقا متخصصا للعمل في المجموعة الجديدة، ويتولى كل من ميهير شاه ويشاي ليرنر إدارة الفريق بما لهما من خبرة طويلة في العمل بقطاع التكنلوجيا في وادي السيليكون وخبرة في قيادة “جيه إل إل” سبارك منذ العام 2017، كما سينضمان إلى المجلس التنفيذي العالمي لمجموعة “جيه إل إل”.

ومن جانبه، قال كريستيان أُلبريخ الرئيس التنفيذي لشركة “جيه إل إل”: “تتجه جيه إل إل إلى اعتماد التقنيات الحديثة والمتطورة لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتوقع الفرص التي سيحملها لنا المستقبل؛ إذ نعمل في جيه إل إل على إعادة رسم ملامح مستقبل أماكن العمل والبيئة العمرانية الحضرية”.

وأضاف ألبريخ: “سيعمل فريق العمل بقيادة ميهير ويشاي على ترسيخ ثقافة النمو بمجموعة “تكنولوجيات جيه إل إل” التي من المتوقع أن تتحول تحت قيادتهما إلى شركة رائدة عالمياً في مجال التقنيات العقارية”. وكان الهدف من إنشاء شركة “جيه إل إل سبارك” هو تعزيز اعتماد التقنية في مجال العقارات التجارية؛ حيث استثمرت سبارك البالغ رأسمالها 100 مليون دولار في 14 شركة من الشركات الناشئة في مجال التقنية العقارية حول العالم. وستنضم “جيه إل إل سبارك” وفرق عملها المسؤولة عن ابتكار المنتجات والخدمات الرقمية للشركة وعملائها إلى مجموعة “تكنولوجيات جيه إل إل”، في حين ستكو تبعية المجموعة للرئيس التنفيذي لـ”جيه إل إل” بشكل مباشر.

ومن جانبه، قال ميهير شاه: “نعمل على الاستفادة من أحدث التقنيات المتوفرة عالمياً لزيادة قيمة العقارات والأعداد المطروحة منها حول العالم، فضلاً عن تعزيز مستويات سعادة وإنتاجية مستأجريها، كما نتطلع إلى استقطاب مواهب جديدة ومنتجات وشراكات تقنية جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

الجدير بالذكر أن شركة “جيه إل إل” تمتلك تاريخا طويلا في مجال الابتكار التقني، الذي يشمل إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتناسب بشكل أكبر مع الاحتياجات المتغيرة لأماكن العمل وتحسين العمر الافتراضي للعقارات؛ إذ أطلقت الشركة في مطلع هذا العام “JiLL” وهو تطبيق محادثة للهواتف الذكية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويساعد الموظفين على تنظيم عملهم ورفع مستوى إنتاجيتهم.

وتشمل محفظة الابتكارات التقنية للشركة حلولاً استشارية مثل تطبيق “Utilization Intelligence” الذي يساعد العملاء على تحسين استفادتهم من المساحات داخل العقارات وتطبيق “Corrigo”، وهو برنامج لإدارة المنشآت عبر شبكة الحوسبة السحابية. وتصبح شركة “جيه إل إل” من خلال جمع بين هذه الكفاءات الأساسية وقدرات تطوير البرامج الحاسوبية الداخلية تحت مظلة شركة واحدة، في مكانة تؤهلها لتسريع عجلة الابتكار.