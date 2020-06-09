” جيه إل إل” تكشف عن أهم توجهات قطاع المأكولات والمشروبات السعودية

الرياض- أصدرت شركة جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة عالميا، تقريرا بعنوان “مستقبل المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية” حول توجهات قطاع المأكولات والمشروبات، والتي أشارت نتائجه إلى أن قيمة القطاع في المملكة تبلغ 45 مليار دولار أميركي ليكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

ويرجح التقرير الصادر عن وحدة استشارات قطاع المأكولات والمشروبات بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار تحقيق القطاع النمو على الرغم من التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع السياحة وتركيز جهود القطاعين العام والخاص على تنويع قاعدة السياحة بعيداً عن السفر لأغراض العمل والسياحة الدينية.

وتتوقع الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن تنمو معدلات الإنفاق على المأكولات والمشروبات بواقع 6 % سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة. وبحسب التقرير، ساهم قطاع المأكولات والمشروبات السعودي بنسبة 10 % في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018، وهو ما يبرز أيضاً أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد السعودي بشكل عام. وتعليقاً على التقرير، قال ألكسيس ماركو فارفاتسوليس مدير وحدة استشارات قطاع المأكولات والمشروبات في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “مع تجاوز تعداد سكان المملكة 34 مليون نسمة بنهاية العام 2019، تُعد السعودية حالياً صاحبة أكبر سوق محلي للمأكولات والمشروبات بين دول الخليج، وفي ضوء التغير السريع في التركيبة السكانية بما في ذلك تنامي شريحة الشباب ذوي الدخل المرتفع، تبرز العديد من الفرص المتاحة لتطوير القطاع، كما نتوقع أن تسهم جهود التحديث والتنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومة، في إحداث تحولات كبيرة على سوق منافذ البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات في المملكة خلال السنوات القادمة”.