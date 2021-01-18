“جيه إل إل” تنظم ندوة افتراضية حول قطاع العقار في الشرق الأوسط

دبي- نظمت “جيه إل إل”؛ شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، ندوة افتراضية من دبي لمناقشة التوقعات السنوية لقطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط، واستعرضت الشركة من خلال الندوة رؤيتها حول توجهات العقارية التي من المتوقع أن تحرك قطاع العقارات في المنطقة خلال العام 2021.

وقدمت دانا سلباق، رئيس قسم البحوث بشركة “جيه إل إل” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمحة عامة عن أبرز المواضيع التي تحدد مستقبل القطاع العقاري من بينها الاستدامة والاعتماد على التقنيات الذي تزايد بصورة كبيرة خلال فترة انتشار الجائحة والتي بدورها ستعمل على تسريع وتيرة التعافي والنمو للقطاع في الفترة المقبلة.

وأكدت سلباق أن الفيروس الذي اجتاح العالم العام الماضي أسهم بتسليط الضوء على مواطن الضعف التي يعاني منها مجتمعنا ونظامنا البيئي، ما دفعنا إلى مزيد من التركيز على استخدام التقنيات والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأضافت سلباق: “يجب أن تكون هذه العناصر محور استراتيجيات التشغيل وتجربة العملاء حتى تتمكن الأعمال والشركات من ضمان نجاحها. وبالمضي قدماً، ستحدد هذه العناصر ملامح انتعاش قطاع العقارات والاستثمار العقاري خلال السنوات القادمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم”.