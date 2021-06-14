“جيه إل إل” توقع تفويضا حصريا لبيع الوحدات السكنية لمشروع “زازين وان”



دبي- حصلت “جيه إل إل”؛ شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، على تفويض حصري لبيع الوحدات السكنية في مشروع “زازين وان” السكني الجديد الذي يقع في منطقة مثلث قرية جميرا بدبي.

جاء ذلك خلال حفل توقيع بحضور مدهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين للعقارات، وويل ماكينتوش، المدير الأول ومدير قطاع الصفقات السكنية والاستثمارية في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتميز مشروع “زازين وان” بتصميم عصري يتضمن العديد من المرافق والميزات الفريدة التي تُلبي احتياجات الشريحة المتوسطة من السوق. ويتميز المشروع أيضاً بموقعه المثالي في قلب دبي الجديدة قبالة طريق الخيل مباشرةً وعلى بعد 10-15 دقيقة فقط من العديد من معالم الجذب الرئيسية، بما فيها مول الإمارات ودبي مارينا.

وتشمل وسائل الراحة التي يوفرها المشروع مسبحاً يمكن التحكم في درجة حرارته وصالة ألعاب رياضية داخلية وخارجية مجهزة بالكامل ومضماراً للركض بطول 350 متراً وحديقة للسكان ومنطقة ألعاب للأطفال ومنطقة جلوس ومنطقة للشواء على سطح المبنى وصالة خاصة للسكان ومنطقة خاصة للدراسة مزودة بخدمة الانترنت اللاسلكي “الواي فاي”، إلى جانب العديد من وسائل الراحة الأخرى. والمبنى حاصل على اعتماد نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (ليد) للمباني الخضراء من قبل “تراخيص” وهو مزود بألواح للطاقة الشمسية تساعد على تقليل استهلاك المبنى من الطاقة بنسبة تصل إلى 25 %.