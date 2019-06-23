“جيه إيه ذا ريزورت” يحصد جائزة الاستدامة في قطاع الضيافة

دبي- نال منتجع “جيه إيه ذا ريزورت” الغني بالتجارب على مساحة تبلغ 1 مليون متر مربع، جائزة الاستدامة المرموقة ضمن جوائز دبي للسياحة المستدامة، ليكون منتجع الـ5 نجوم الأكثر استدامة في دبي.

وتقدم جوائر سياحة دبي وفقا لخمسة معايير للأداء وهي: إدارة النفايات والمحافظة على البيئة، والممارسات الصحية المسؤولة في مجالات الطاقة والماء والبصمة الكربونية، بالإضافة إلى تطوير وتدريب فريق العمل، وحملات رفع الوعي، وعمليات التحسينات العامة.

وأشاد المدير العام للمجموعة ويليام هارلي فليمينغ بجهود فريق العمل في تطبيق ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن الفنادق الثلاثة للمجموعة.

ومن بين أبرز ما تضمنه برنامج الاستدامة في جيه إيه ذا ريزورت؛ اعتماد المصادر المحلية للحصول على الغالبية العظمى من المنتجات والبضائع في المنتجع والـ95 % من المواد الكيميائية المستخدمة باعتبارها قابلة للتحلل وصديقة للبيئة. إضافة إلى ذلك، تشغيل جزء كبير من سخانات المياه في المنتجع التي تغطي مساحة مليون متر مربع، والتي تدير نظام الماء الساخن للغرف والمناطق العامة وحمامات السباحة، باستخدام الألواح الشمسية.

كذلك يحتوي جيه إيه ذا ريزورت على محطة تناضح عكسي تعمل على تحلية مياه البحر لاستخدامها في المنتجع، إلى جانب محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستخدمة لري الأراضي الخضراء وملعب الغولف. كما تبرع المنتجع بجميع الأثاث القديم لشركة Gver المحلية، التي تقوم بإعادة تدوير البضائع وإعادة استخدامها.