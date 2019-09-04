جيه إيه فندق الشاطئ يفتتح أبوابه بعد عمليات تجديد



​دبي- أتمّ جيه إيه فندق الشاطئ، الفندق العريق في قلب دبي والحائز على العديد من الجوائز، والذي يعد جزءًا من منتجع جيه إيه ذا ريزورت جبل علي، عمليات التجديد الواسعة التي خضع لها هذا العام، ليفتتح أبوابه للنزلاء في الأسبوع الأول من شهر أيلول.

وبشكل يتماشى مع مرافق المنتجع ذات الطراز العالمي في جيه إيه ذا ريزورت البالغ مساحته مليون متر مربع، أكمل فندق جيه إيه بيتش تجديد واجهة المبنى بالكامل، لتضم شرفات أنيقة من الزجاج بالكامل مع أثاث جديد، متيحًا للضيوف التمتع بإطلالات بانورامية على البحر من الشاطئ الخاص الممتد على طول 800 متر. وتم تحسين غرف النوم التي تعد المفضلة لدى العائلات، حيث أصبحت مفروشة بأرضيات خشبية عصرية مع أسرّة جديدة وأثاث من الألوان الناعمة والمحايدة والهادئة.

ومن بين أبرز التغييرات التي يضيفها الفندق هي المطاعم وصالات اللاونج الجديدة إذ من المقرر إطلاق مطعم إيطالي رومانسي جديد في أكتوبر تحت اسم “سيتSette ” يكشف عن إطلالات بانورامية على المنتجع، بالإضافة إلى مطعم فونيشاPhoenicia – بالتعاون مع خبير المطبخ الشرق أوسطي الشيف غريغ معلوف الحائز على العديد من الجوائز. وقد اشتق اسم المطعم من حضارة البحر الأبيض المتوسط ​​القديمة التي نشأت في بلاد الشام وتحديدًا لبنان، فمنذ 2500 قبل الميلاد، كان الفينيقيون تجارًا مشهورين وهم أول من جلب زراعة زيت الزيتون وتجارة الزعفران والتين والأسماك المملحة وغيرها الكثير.