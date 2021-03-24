جيوسيبي ياكيني يخلف برانديلي في تدريب فيورنتينا الإيطالي

روما – أصبح جيوسيبي ياكيني مدربا جديدا اليوم الأربعاء لفيورنتينا الإيطالي خلفا لتشيزاري برانديلي، الذي استقال الثلاثاء من منصبه.

وأعلن فيورنتينا، صاحب المركز الرابع عشر بجدول الدوري الإيطالي ويبتعد بسبع نقاط عن منطقة الهبوط، عودة ياكيني في بيان رسمي أفاد من خلاله أن المدرب الجديد قاد المران الأول للفريق بالفعل.

وكان ياكيني (56 عاما) قد عمل مدربا لفيورنتينا منذ ديسمبر/كانون أول 2019 وحتى نوفمبر/تشرين ثان 2020، حينما أقيل وحل مكانه برانديلي تحديدا.

ويتولى ياكيني المسؤولية بعد خسارة فيورنتينا الأخيرة على ملعبه أمام ميلان 2-3 في الجولة الماضية من السيري آ، والذي يسعى منذ شهرين لتعزيز بقاءه في الأضواء. (إفي)