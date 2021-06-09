“جي سي آي هيلث” تطلق عملياتها في الشرق الأوسط

عمان- أعلنت “جي سي آي هيلث”، الشركة العالمية المتخصصة باستشارات التواصل في قطاع الرعاية الصحية والطبية، عن إطلاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع “أصداء بي سي دبليو”، شركة استشارات العلاقات العامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في مرحلة إستراتيجية بالغة الأهمية، نظراً للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية كواحد من أسرع القطاعات نمواً على مستوى المنطقة.

وتأتي “جي سي آي هيلث الشرق الأوسط” تتويجاً لاندماج عملياتها مع قطاع الرعاية الصحية في “أصداء بي سي دبليو”، حيث ستنضوي فرق عملها المشتركة تحت مظلة واحدة بهدف تقديم تجربة متكاملة ومتخصصة للمتعاملين الحاليين والمستقبليين، مما يتيح توظيف الخدمات والخبرات الإستراتيجية والإبداعية المتكاملة التي يشتهر بها فريق “أصداء بي سي دبليو”، والخبرات المتخصصة بالرعاية الصحية التي تتمتع بها “جي سي آي هيلث”.

وفي هذا السياق، قالت كريستين كاهيل، المدير التنفيذي العالمي في “جي سي آي هيلث”: “يسعدنا التعاون مع “أصداء بي سي دبليو” لإطلاق “جي سي آي هيلث الشرق الأوسط” سعياً إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات واستشارات التواصل في قطاع الرعاية الصحية. لقد حرصت حكومات المنطقة على تطوير البنية التحتية وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وسنعمل من خلال هذه الشراكة على تعزيز قيمة هذه الاستثمارات وتوفير خدمات تواصل استثنائية تركز على الرعاية الصحية في المنطقة”.

وستزاول “جي سي آي هيلث الشرق الأوسط” نشاطها بقيادة كاث كيري التي تشغل منصب رئيس الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وتتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في مجال استشارات التواصل المتخصصة بالرعاية الصحية على مستوى العالم. وستعمل كيري إلى جانب سونيل جون، مؤسس “أصداء بي سي دبليو” ورئيس “بي سي دبليو” في منطقة الشرق الأوسط لقيادة الفريق الإقليمي الحالي ودفع عجلة نمو “جي سي آي هيلث الشرق الأوسط”.

من جانبه، قال سونيل جون: “يأتي إطلاق ’جي سي آي هيلث الشرق الأوسط‘ ليتيح للمتعاملين في المنطقة فرصة الاستفادة من القدرات العالمية الاستثنائية التي تشتهر بها ’جي سي آي هيلث‘ في مجال استشارات التواصل المتخصصة بالرعاية الصحية، وفي الوقت الذي نواصل فيه تقديم خدماتنا المتميزة للعديد من الجهات الصحية المتخصصة وأبرز مزودي الرعاية الصحية وشركات الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية. نحن على ثقة من قدرة “جي سي آي هيلث الشرق الأوسط” على توفير إستراتيجيات ناجعة تلبي احتياجات قطاعي الرعاية الصحية الحكومي والخاص في هذه البيئة التي تتميز بإيقاعها السريع وتغيراتها المتواصلة”.

وتعد “جي سي آي هيلث” واحدة من أبرز شركات استشارات التواصل المتكاملة للرعاية الصحية على مستوى العالم، وهي حائزة على جائزتي “أفضل شركة علاقات عامة متخصصة بالرعاية الصحية في العالم لعام 2020″ و”أفضل شركة خلال العقد لعام 2020” من “بروفوك ميديا”، وجائزة “أفضل شركة إبداعية لعام 2020” من مجلة “بي آر ويك”. وتركز الشركة على قطاع الرعاية الصحية حصرياً، بما في ذلك توجهات التواصل في القطاع. ومن خلال قاعدة متعامليها التي تشمل مجموعة متنوعة من العلامات الرائدة في الابتكار وتغطي طيفاً واسعاً من مجالات العلاج، توفر الشركة أعمق مستويات الخبرة وأوسعها نطاقاً في هذا المشهد الذي يتميز بطبيعة معقدة ودائمة التغيير.