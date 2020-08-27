الحاج توفيق: حظر التجول الشامل في عمان غير مبرر وسيكبدنا خسائر

عمان – الغد -قال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق إنه من غير المبرر عمل الحكومة حظر تجول في عمان ليوم الغد الجمعة

وبين حاج توفيق خلال مقابلة في تلفزيون المملكة أنه تلقينا من بعض المسؤولين تطمينات بأنه لا يوجد لدى الحكومة أي نية لحظر شامل وسيكون هناك أساليب أخرى كعزل لبعض المناطق.

وأشار حاج توفيق إلى أنه من المتوقع زيادة مبيعات اليوم بـ 25% لكن الإغلاق سيكبدنا خسارة في بعض السلع الطازجة وسنشهد إتلاف كميات كبيرة منها وتقدر الخسارة بمليوني دينار .