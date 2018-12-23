حادثة “مهينة” لرونالدو.. وكلوب يروي التفاصيل

أبوظبي– مرة أخرى، يكشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن لاعبه المفضل، ولكن هذه المرة بطريقة لا تخلو من الإهانة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالد، نجم ريال مدريد السابق ولاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي.

فقد نقلت صحيفة “ذا صن” عن المدرب الألماني عندما سئل مؤخرا عن نجمه المفضل بين الثنائي المذهل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أجاب: “لدي صورة شخصية واحدة على هاتفي وهي تجمعني مع ميسي”.

وتابع: “عندما التقطت تلك الصورة كان كريستيانو موجودا معنا في نفس المكان أيضا”.

ومع ذلك فإن يورغن كلوب لا يرى أن لاعبا منهما هو الأفضل دائما، مشير إلى أن نجمه المفضل على الإطلاق هو الأسطورة البرازيلية بيليه.

وأردف قائلا: “والدي كان يقول لي مهما يحدث في المستقبل فبيليه سبيقى أفضل لاعب في التاريخ”.

ونوه إلى أنه قابل “الجوهرة السمراء” خلال مونديال ألمانيا، موضحا: «قابلت بيليه عندما كنت محللا رياضيا لأحدى القنوات في كأس العالم 2006، ولكي أكون صريحا، فلست الشخص الذي يشعر بالخجل والتوتر عند رؤية المشاهير، ولكن وقتها كان يتصبب مني العرق”.

تجدر الإشارة إلى كلوب كان قد صوت لصالح ميسي في جائزة “الأفضل” التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم أن نجم برشلونة لم يصل إلى القائمة المختصرة. سكاي نيوز عربية