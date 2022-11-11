حادث أليم يفجر غضباً.. جمل يقتل 5 شبان في السعودية

حالة حزن وغضب فجّرتها حادثة مقتل 5 شبّان سعوديين ارتطمت سيارتهم بجمل سائب بطريق الأحمر غرب الأفلاج.

فقد انشغل السعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بتفاصيل الحادث الأليم، وسط غضب من أصحاب تلك الجمال التي تركت حرّة لقتل الأبرياء، وفق التعليقات.

جمل سائب

وأفادت مصادر “العربية.نت”، بأن جملاً سائباً اصطدم بمركبة من نوع النترا، كانت تقل 5 شبان، ما أدى لارتطامها بطريق الأحمر 30 كم غرب الأفلاج، وأسفر الحادث عن مصرعهم جميعاً.

وقد أثارت الحادثة استياء واسعاً، حيث غرد العديد من مستخدمي تويتر منتقدين ترك الجمال السائبة على الطرقات.

كما وجّهوا رسائل يعاتبون فيها صاحب الجمل الذي تسبب بموت 5 شباب، مطالبين بمحاسبته.

فيما تصدر هاشتاغ طريق الأحمر الأفلاج، وفاجعة طريق الروسان التريند على تويتر، حيث نعى ناشطون عبرهما الراحلين.

ونشروا صور الحادث والشبان، مناشدين الجهات المختصة الإسراع بالتدخل لوضع حد لخطورة تلك الطريق بسبب ضيقها وكثرة الشاحنات فيها وكذلك ضبط السرعة. وكالات