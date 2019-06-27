حارس برشلونة ينضم رسمياً الى فالنسيا !

برشلونة – أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم ، أن حارسه الإحتياطي الدولي الهولندي ياسبر سيليسن ، الذي يلعب في صفوفه منذ العام 2016، انضم إلى مواطنه فالنسيا في صفقة قدرت قيمتها بـ 35 مليون يورو.

وجاء في بيان نشره بطل اسبانيا في الموسمين الماضيين : “توصل ناديا برشلونة وفالنسيا إلى إتفاق لإنتقال ياسبر سيليسن ، سيدفع نادي فالنسيا 35 مليون يورو لبرشلونة”.

توصل نادي #فالنسيا🦇 إلى اتفاق مع نادي @fcbarcelona_ara من أجل انتقال اللاعب @JasperCillessen إلى صفوف الخفافيش إلى 30 يونيو 2023، مع شرط جزائي لفسخ العقد بقيمة 80 مليون يورو. pic.twitter.com/gEYQTfOGpM — 💯🦇 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) June 26, 2019

وانضم سيليسن (30 عاما) إلى النادي الكتالوني في العام 2016 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي ، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه كأساسي بين الخشبات الثلاث وظل رديفاً للحارس الدولي الألماني مارك-اندريه تير شتيغن.

واحرز سيليسن خلال الفترة التي قضاها في النادي الكتالوني 5 ألقاب ، اثنان منها في الدوري ومثلهما في الكأس المحلية، إضافة الى كأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن رحيل سيليسن إلى فالنسيا سيسرع من وصول الحارس البرازيلي نيتو، الذي من المرجح أن يسلك الإتجاه المعاكس والإنتقال من فريق “الخفافيش” إلى “كامب نو” ليصبح الرقم 2 في الفريق.

(أف ب)