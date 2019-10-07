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حارس مرمى برازيلي يعود للملاعب بعدما ساهم بقتل صديقته وتقطيعها

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – عاد حارس مرمى فلامينغو السابق، برونو فرنانديز، إلى منافسات كرة القدم، وحظي باستقبال حار من جماهير ناديه الجديد بوكوس دي كالداس، بعدما عوقب بالسجن لمدة 22 عاماً بسبب دوره في قتل صديقته السابقة.

وأدين برونو بالضلوع في قتل صديقته السابقة، عارضة الأزياء إليزا ساموديو، عام 2013، والتي كانت تسعى للحصول على نفقة أبوة بعدما أنجبت طفلا قالت إنه ابن الحارس، حيث أبلغ فرنانديز القاضي بأن أصدقاءه خنقوا ساموديو وقطعوا جثتها، وقدموا أجزاء منها طعاما للكلاب.

وحكم على الحارس بالسجن لمدة 22 عاما، لكن بعد أن قضى وقتا كافيا ليصبح مؤهلا للإفراج الجزئي، تم السماح له بالسفر لمسافة 160 كيلومترا من فارجينيا (جنوب البرازيل)، إلى ناديه الجديد في بوكوس دي كالداس، بحيث يسمح لفرنانديز (34 عاما) بقضاء اليوم طليقا، لكن يجب أن يعود إلى فارجينيا بالمساء.

وشارك فرنانديز بديلا في الشوط الثاني ضد إندبندينتي غوروايا، في مباراة ودية انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد، وحظي باستقبال جيد من حوالي قرابة 200 متفرجا، وفق صحيفة فوليا دي ساو باولو.

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