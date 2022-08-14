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حارس مرمى كوينز بارك رينجرز يسجل هدفا قاتلا (فيديو)

1:59 م2022-08-14
حارس مرمى كوينز بارك رينجرز يسجل هدفا قاتلا
حارس مرمى كوينز بارك رينجرز يسجل هدفا قاتلا

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تمكّن حارس مرمى ​كوينز بارك رينجرز​، ​سيمي دينغ​، من تسجيل هدف قاتل لينقذ فريقه من الخسارة أمام ​سندرلاند​، يوم السبت، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنكليزية لكرة القدم “تشامبيونشيب”، ففي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عندما كانت النتيجة تشير لتأخر كوينز بارك رينجرز 1-2، تحصل الأخير على ضربة ركنية، ليقرر الحارس السنغالي ترك مرماه والصعود لمساندة زملائه في الهجوم، وتمكن دينغ من تسجيل هدف التعادل لفريقه من خلال ضربة رأسية قوية في الدقيقة 92 قبل صافرة الحكم ليمنح فريقه نقطة التعادل (2-2).

  • المصدر (السبورت)

1:59 م2022-08-14
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