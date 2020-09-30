حارس مرمى يقاضي ناديه لطلب الرحيل

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس

علمت “الغد” أن أحد حراس مرمى أندية المحترفين لكرة القدم، رفع قضية ضد ناديه بداعي عدم تسلمه لرواتبه الشهرية منذ فترة طويلة.

وجاءت هذه الخطوة بهدف الحصول على تحريره من ناديه، أملا في حصوله على عقد احترافي في أحد أندية الدرجة الأولى بالسعودية، وفق ما اخبره به أحد وكلاء اللاعبين.

حارس المرمى استثمر الحديث عن إمكانية احتراف خارجي، ليقوم برفع قضية ضد النادي مطالبا بفسخ العقد، خاصة وأنه لا يشعر ايضا بالراحة في النادي الذي يلعب فيه حاليا.

ولا يرغب حارس المرمى حاليا الحديث بشكل مفصل عن مشكلته مع ناديه، لحين الوقوف على تداعيات الشكوى ومصيرها.