حارس منتخب الأرجنتين يتعرض لإصابة قوية

تلقى منتخب الأرجنتين، ضربة قوية، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد إصابة إيمليانو مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا أمام نيوكاسل، في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، في العشرين من نوفمبر المقبل، أي بعد 22 يومًا فقط من الآن، وتستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وتعرض إيمليانو مارتينيز، لإصابة قوية على مستوى الرأس أثناء مباراة فريقه أستون فيلا أمام نيوكاسل التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وخرج إيمليانو مارتينيز، من المباراة، على إثر إصابته ليحل روبن أولسن بدلا في الدقيقة 35 من المباراة، والتي انتهت بخسارة أستون فيلا برباعية دون رد.

وتمثل إصابة مارتينيز، ضربة قوية لمنتخب الأرجنتين، قبل انطلاق كأس العالم، خاصة وإنه الحارس الأساسي لراقصي التانجو، والذي يعتمد عليه بشكل كبير.

ويقع منتخب الأرجنتين، ضمن منتخبات المجموعة الثالثة، من مجموعات كأس العالم2022، التي تضم كلا من بولندا والسعودية والمكسيك.