حاضنة أمنية لريادة الأعمال الشريك الرئيسي لمسابقات كأس العالم لريادة الأعمال

عمان– أعلنت حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank عن شراكتها الرئيسية لمسابقات كأس العالم لريادة الأعمال (EWC) لإقامة النسخة الأردنية من هذه المنافسات في حزيران (يونيو) الحالي في الموقع الرئيسي للحاضنة في مجمع الملك الحسين للأعمال.

وستعلن حاضنة The Tank عن أسماء الفائزين في مسابقات النسخة الأردنية التي ستقام في 13 حزيران (يونيو) الحالي، تمهيداً لانتقالهم للمشاركة في المنافسات النهائية لـEWC والتي ستقام في الرياض تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وأطلقت مؤسسة محمد بن سلمان/ مؤسسة مسك وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN)، مسابقات كأس العالم لريادة الأعمال (EWC) بهدف تشجيع ودعم رواد الأعمال في جميع مراحل عملهم، من الفكرة حتى مرحلة التأسيس والنمو، من خلال مسرعات الأعمال لمساعدة المشاركين على إطلاق مشاريعهم وتعزيزها وتوسيع نطاقها، إضافة إلى منحهم العديد من الجوائز المالية الأخرى.

وتمر رحلة الريادي بثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى عند الاشتراك والتسجيل في المسابقة لينتقل بعدها للمرحلة الثانية والمتمثلة بتدريب وتأهيل المتسابق لدخول مرحلة التقييم الأولي من خلال برنامج افتراضي لتسريع الأعمال والتي يتم خلالها التأكد من جاهزية الريادي للانتقال إلى المرحلة النهائية؛ حيث يتم عرض المشاريع أمام لجنة التحكيم والجمهور على خشبة المسرح وذلك خلال فترة زمنية محددة، ثم يفسح المجال لأسئلة الحكام لتقييمها.

وتقوم لجنة التحكيم والمؤلفة من 3 خبراء ومختصين بتقييم المشاريع وفق عدد من المعايير أبرزها؛ فكرة المنتج أو الخدمة المقدمة، والقدرة التنافسية في الأسواق، وجدوى المشروع، إضافة إلى مؤهلات وخبرات فريق العمل.

وسيتم في نهاية المسابقة اختيار الفائز الأول لكل مرحلة من المراحل الثلاث: مرحلة الفكرة، المرحلة المبكرة ومرحلة التطوير؛ حيث سيتأهل صاحب أعلى تقييم من الفائزين الثلاثة للمشاركة في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال والتي ستقام في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019 بمشاركة 100 ريادي من مختلف دول العالم. وقال مدير دائرة التسويق في شركة “أمنية”، زيد إبراهيم: “ينصب جُلّ عملنا في حاضنة The Tank على تحقيق أهدافنا المتمثلة بدعم الابتكار وريادة الأعمال لتحفيز وتطوير بيئة الأعمال في الأردن وتسخير إمكانياتنا كافة لتحقيق هذه الأهداف من خلال عقد اتفاقات شراكة وتعاون مع شركاء ونظراء لنا من مختلف دول العالم”. وأضاف: “واليوم نحن فخورون بأن تكون حاضنة The Tank شريكاً رئيسياً لمسابقات كأس العالم لريادة الأعمال التي ستقام نهائياتها تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في جدة والتي نأمل أن يكون الفائز فيها واحداً من رواد الأعمال الأردنيين الذين عُرّف عنهم الابتكار والإبداع وسجلوا الكثير من النجاحات العالمية”، مشدداً على أن حاضنة أمنية لريادة الأعمال لن تتوانى عن مهامها ودورها الريادي في تنمية روح ريادة الأعمال، وتحفيز مفهوم الريادة الشامل واحتضان الأفكار الناجحة لتسهيل بناء شركات رائدة تحدث تغييراً جذرياً في المجتمع.

وأشار أسامة كعوش المدير العام لشركة كينجزفيل -الممثل لكأس العالم لريادة الأعمال- إلى أهمية المسابقة لما توفره من فرص لرياديي الأعمال في الأردن للتعلم والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير أفكارهم ومشاريعهم لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مبيناً أن فكرة المسابقة تقوم على توحيد بيئة ريادة الأعمال العالمية وتوفير الأدوات المتاحة من خلال الشبكة العالمية لتكون بمتناول جميع رياديي الأعمال في مختلف دول العالم. وأشاد بدور The Tank في المسابقة بنسختها الأردنية ودعمها للنشاطات العالمية التي تسهم بتطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة.