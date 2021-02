حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank تسلط الضوء على أبرز إنجازاتها 2020

عمان- بالرغم من تفاقم الصعوبات والتحديات التي فرضها انتشار جائحة كورونا على قطاع الأعمال عموماً والشركات الناشئة على وجه الخصوص، إلا أن حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank، حرصت على ممارسة دورها المحوري وتقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة لمساعدتهم على فهم تطورات السوق واستكشاف الاتجاهات والفرص المحتملة خلال هذه الأزمة.

وبحسب تقرير أعدته حاضنة The Tank، فقد عقدت الحاضنة ودعمت وشاركت في ما يزيد على 120 فعالية، من بينها سلسلة من الجلسات الافتراضية التي تم عقدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحاضنة والتي كان لها الأثر في مساعدة الشركات الناشئة على فهم تغيرات وتوجهات السوق بعد جائحة كورونا، كما أسهمت في مساعدة هذه الشركات ومساندتها وإرشادها لتجاوز التداعيات السلبية التي فرضتها الجائحة؛ حيث وصل عدد المشاهدين لهذه الجلسات الحوارية إلى ما يزيد على 105 آلاف شخص قاموا بحضور الجلسات والتفاعل معها، إضافة إلى عرض أسئلتهم التي تم الإجابة عنها من قبل المتحدثين.

وقدمت حاضنة The Tank رعايتها للعديد من المؤتمرات والمسابقات والفعاليات في مجال ريادة الأعمال، وعقدت شراكات مع منظمات وجهات داعمة لريادة الأعمال والابتكار، أبرزها Step حيث دعمت حضور 13 شركة لهذا المؤتمر العالمي، وهو مهرجان تكنولوجي رائد للأسواق الناشئة، الذي عقد جلساته افتراضياً عرض خلاله أحدث الابتكارات، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة في النظام البيئي ويشارك فيه قادة أعمال يحملون رؤى عالمية وخبرات في إطلاق وتطوير الشركات.

أيضا دعمت The Tank حضور 4 شركات ناشئة لبرنامج Founder Institute أكبر مسرع أعمال في العالم والذي يسعى لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس أعمال ومشاريع ريادية مبتكرة، وكانت من أحد الشركاء لهذا البرنامج. وساعدت الشركات الناشئة المحتضنة على الحصول على رخص مهنية، فيما عملت على مشاركة فرص تطويرية واستثمارية، داخل وخارج الأردن للشركات المحتضنة.

وواصلت تقديم برنامج الاحتضان الخاص بها بشكله الافتراضي الجديد، مواكبة للتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا؛ حيث عقدت مجموعة من الدورات التدريبية للشركات المحتضنة تبعها جلسات توجيهية فردية في عدة مجالات مالية وإدارية وتكنولوجية.