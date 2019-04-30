حافلة تصدم محترفي الفيصلي و”كروكه” للسيفي

خالد خطاطبة

عمان- صدمت حافلة مخصصة لنقل الركاب داخل عمان، السيارة السياحية التي كانت تقل محترفي فريق الفيصلي لكرة القدم التونسيان هشام السيفي وشهاب بن فرج، والمصري محمد أونش، اثناء توجههما لتدريب أمس.

ولم يتعرض أي من المحترفين للأذى، فيما لحقت اضرارا بسيطة بالسيارة.

وفي التفاصيل، فإن اللاعبين الثلاثة، كانوا متوجهين إلى التدريب، بسيارة يقودها المهاجم هشام السيفي، الذي تفاجأ بارتطام حافلة مخصصة لنقل الركاب بسيارته.

المحترفون اتصلوا بادارة النادي لإبلاغها بما حدث، لتتوجه الإدارة فورا إلى مكان الحادث البسيط، حيث تم استئجار سيارة أجرة لارسال المحترفين شهاب بن فرج ومحمد أونش إلى التدريب، فيما انتظر السيفي في مكان الحادث لحين حضور الشرطة، لاجراء “الكروكه”، قبل أن تقوم إدارة الفيصلي على الفور بتأمين سيارة سياحية جديدة للسيفي الذي تسلمها والتحق بتدريبات الفيصلي.