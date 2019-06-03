حالات مرضية تسبب زيادة الوزن.. ما هي؟

عمان- قدم موقع “WebMD” مجموعة من الحالات المرضية العضوية والنفسية التي تؤدي إلى زيادة الوزن، منها الآتي:

– كسل الغدة الدرقية: قد يبدأ وزنك بالازدياد إن توقفت غدتك الدرقية الموجودة في العنق عن إنتاج كميات كافية من الهرمونات. كما وقد يصبح شعرك خفيفا وبشرتك جافة وتشعر ببرودة أكثر.

كما تؤدي هذه الحالة إلى الإصابة بأعراض أخرى كثيرة منها الإمساك والإرهاق وحتى الاكتئاب. ولتشخيص هذه الحالة يجرى فحص بسيط في الدم، فإن كانت مستويات الهرمونات منخفضة، فإن المصاب يعطى هرمونات صناعية.

– الاكتئاب: تعد زيادة الوزن وحتى البدانة من الأعراض الجسدية الممكنة للاكتئاب، فمصابو هذا المرض عادة ما يكون لديهم مستويات عالية من هرمون الكورتزول، والذي يسبب تجمع الدهون حول البطن. وقد يزداد الوزن أيضا نتيجة للاكتئاب بسبب كون المصاب غير ملتزم بالغذاء الصحي أو ممارسة النشاطات الرياضية. وهناك أيضا أدوية خاصة بهذا المرض قد تسبب زيادة الوزن.

– الأرق: عادة ما يمتلك الأشخاص الذين يحصلون على أقل من 6 ساعات من النوم المزيد من دهون الجسم. لذلك، ينصح البالغون بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم في الليلة الواحدة. فقلة النوم تسبب قيام الجسم بإنتاج الكثير من هرموني الكورتزول والإنسولين اللذين يسببان زيادة الوزن. كما وقد يؤدي الأرق إلى اضطراب الهرمونات التي تشير إلى الجوع، مما يجعل الشخص يصاب بالنهمة خصوصا للأطعمة المليئة بالدهون والسكريات، مما يسبب زيادة الوزن.

– انقطاع الحيض:تسبب قلة هرمون الإستروجين تراكم الدهون حول منطقة البطن. ولكن هذا ليس السبب الوحيد الذي يؤدي إلى زيادة الوزن، فما لانقطاع الحيض من أعراض منها الهبات الساخنة ومشاكل النوم والاضطرابات المزاجية قد تؤدي إلى إبعاد المرأة عن تناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة. فعندما تكون المرأة محرومة من النوم ومضطربة المزاج، فإنها عادة ما تلجأ للطعام غير الصحي بدلا من تحضير وجبة صحية.

– فشل القلب الاحتقاني: يحدث فشل القلب الاحتقاني عندما لا يقوم القلب بالضخ بالقوة الكافية. ويؤدي ذلك إلى زيادة فجائية بالوزن تصل إلى كيلوغرام واحد في اليوم، وهذا يدل على أن الحالة تزداد سوءا. كما تؤدي هذه الحالة إلى انتفاخ الكاحلين والقدمين وتسارع النبض وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الذاكرة.

– تقطع الأنفاس الانسدادي أثناء النوم: إن كان لديك شخير مزعج أثناء النوم أو كنت تقضي نهارك شاعرا بالنعاس، فهذا قد يعني أنك تعاني من تقطع الأنفاس الانسدادي أثناء النوم. وعلى الرغم أن البدانة وزيادة الوزن تسبب هذه الحالة المرضية، إلا أنها تعد أيضا من أعراضها. هذا المرض يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الكبد وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم.

ليما علي عبد

مترجمة طبية وكاتبة محتوى طبي

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