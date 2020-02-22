حالة البلاد: تراجع الصادرات الأردنية الى قطر عقب أزمة التعاون الخليجي

عمان-الغد- ورد في تقرير حالة البلاد 2019 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الاقتصاد الأردني تأثر سلبا خلال أزمة مجلس التعاون الخليجي ومقاطعة قطر، إذ تراجعت الصادرات الأردنية التي كانت تصل الى قطر برا بنسبة تناهز 75 بالمئة.

وذكر التقرير ان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح دولة قطر الشقيقة التي يستورد منها الأردن مدخلات انتاج معدنية وكيميائية في أصولها النفطية، والتي أدى انقطاعها الى خلق أزمة لدى المصانع الأردنية لحاجتها للبحث عن بدائل.

وأضاف التقرير، ان الأردن يستورد من قطَر مواد معدنية ونفطية بقيمة 200 مليون دولار سنوياً، ولدائن بلاستيكية بقيمة 5ر26 مليون دولار، فيما ما يصدّر الأردن سنوياً إلى قطَر منتجات نباتية من الخضراوات والفواكه بقيمة 80 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 21 مليون دولار، ومواد كيمياوية بقيمة 15 مليون دولار، ومنتجات حيوانية بقيمة 10 ملايين دولار.