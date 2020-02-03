“حالة البلاد”: زيادة مساهمة النقل في الناتج المحلي بحاجة لضخ التمويل

رهام زيدان

عمان – قال تقرير حالة البلاد 2019 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن الاهتمام المتزايد بقطاع النقل يتطلب إعادة النظر في طريقة التعامل الرسمي مع القطاع والأسلوب الذي تتبعه الوزارة والهيئات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلتها في وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعتها.

وأكد التقرير أن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات التي ينبغي التركيز عليها وبلورة استراتيجية واضحة بشأنها كما ورد في “رؤية الأردن 2025″، ولاسيما أن هذا القطاع يشكل ما نسبته 6 % من الناتج المحلي الإجمالي حسب دائرة الإحصاءات العامة 2018، وأن خطة التحفيز الاقتصادي (2018-2022) بينت أن تحقيق نسبة نمو بمقدار 5 % في الناتج المحلي الإجمالي في المدة التي تغطيها الخطة يتطلب نموا مقداره 12 % في قطاع النقل.

وسجل التقرير عددا من الملاحظات أهمها أن متطلبات المرحلة في القطاع لا تقتصر على بناء البنية التحتية وتنويعها، بل يتطلب أيضا تشغيل البنية التحتية القائمة وإدارتها وصيانتها بكفاءة تضمن الاستمرارية والاستدامة، وتزيد من كفاءة منظومة النقل في تسهيل حركة الأشخاص والبضائع بأقل التكاليف.

وقال التقرير إن هذا التحول في المفاهيم (Paradigm shift) يتطلب أساليب إدارة وكفاءات مختلفة، كما يتطلب تفعيل الدور التنسيقي لوزارة النقل مع الجهات المختلفة، خصوصا وزارة الأشغال العامة والإسكان، حتى أنه من الممكن مستقبلا التفكير في دمج بعض المهام التي تقوم بها وزارة الأشغال ضمن عمل وزارة النقل، وأن هذا التغيير يتطلب النظر إلى النقل في إطار الشبكات والأنظمة المترابطة والمتكاملة، وليس في إطار عناصر محددة مثل الطرق وسكة الحديد والميناء.



ولذلك، فإن التعامل مع قطاع النقل واستراتيجياته في إطار القطاعات الثلاثة بري وبحري وجوي قد يكون مقيدا في وضع الاستراتيجيات التكالمية.

وأكد التقرير أن التحولات في قطاع النقل تتطلب النظر بجدية إلى الشراكة مع القطاع الخاص لما قد يكون له من دور مهم في إدارة مرافق النقل، وتشغيلها في إطار عقود تختلف في طبيعتها عما اعتادت عليه وزارة النقل، مشيرا إلى أن ما تقوم به الوزارة في هذا السياق في مطار عمان المدني والموانئ البرية إيجابي ويجب البناء عليه.

كما قال التقرير إن التكنولوجيا أصبحت تلعب دورا محوريا في قطاع النقل؛ إذ إنها تزيد من كفاءة شبكات النقل، ولذلك يجب العمل على بناء الكفاءات في هذا المجال في الوزارة والمؤسسات التي تعمل تحت مظلتها وقد يتطلب الأمر تعديل التشريعات الناظمة للقطاع بما يواكب مجريات العصر.

وأوصى التقرير بإعادة ترتيب تقارير المتابعة في القطاع بحيث يتم تصنيف المشاريع تبعا لطبيعتها (بنية تحتية أو مشاريع داعمة) ومتابعة التنفيذ في كل نوع من المشاريع على حدة واختيار بعض المؤشرات المبسطة ومتابعتها إلى جانب متابعة مدى التنفيذ في المشاريع.

ومن توصيات التقرير إيضا؛ الاهتمام بتجربة الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق باعتبارها نموذجا لتفعيل الدور التنسيقي والقيادي لوزارة النقل والعمل على نجاح هذه التجرية واستنساخها في ملفات أخرة مع مراعاة أن ذلك يتطلب تعديلا في القوانين والتشريعات الناظمة للقطاع، وإيجاد آلية لضمان تكاملية استرتيجيات القطاعات المرتبطة مثل النقل والطاقة، واستراتيجيات المؤسسات المعنية بقطاع النقل ومنها أمانة عمان.

وقال التقرير إن المتابعة للقطاع بينت أن 60.5 % من مشاريع النقل يتم إنجازها أو تنفيذها بحسب الخطة أو بوتيرة أسرع مما ورد، أما 39.5 % من المشاريع فهي متأخرة عن الخطة أو متوقفة أو لم تبدأ بعد، مبينا أن هذه الأرقام قد تبدو جيدة في الظاهر، إلا أنها قد لا تكون أفضل طريقة لتلخيص مدى الإنجازات في مشاريع الوزارة، ذلك لأنها تجمع بين أنواع المشاريع المختلفة وتعطيها جميعا الوزن نفسه، مشيرا إلى أنه من الأفضل توزيع المشاريع تبعا لنوعها (بنية تحتية، دراسات، بناء قدرات بشرية) ومتابعة الإنجاز في كل منها على حدة.

وبين التقرير أن أسباب التأخير لمشاريع تتعدد، لكن العديد منها يندرج ضمن عدم توفر التمويل (مخصصات أو تمويل خارجي) وانتظار الموافقات أو الإجراءات من جهة أخرى، وخاصة من الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية.