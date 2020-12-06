“حالة البلاد” يدعو لتعزيز منعة قطاع النقل واستدامته

رهام زيدان

عمان- دعت المسودة الأولية لتقرير حالة البلاد 2020 إلى التركيز بشكل عام على تعزيز منعة قطاع النقل واستدامته، والخروج بنموذج أفضل للقطاع، وذلك من أجل إيجاد أطر دائمة للحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع.

وجاء في المسودة ضمن التقرير إنه وفيما يتعلق بالأولويات وآليات التعامل مع القطاع وفرص التطوير والعقبات والإمكانات المالية للقطاع في الفترة التي تلي زوال الخطر الوبائي، يتوجب إيجاد أطر دائمة لاستدامة خدمات نقل الركاب المختلفة مثل تأسيس صندوق داعم نقل الركاب الذي نصّ عليه القانون، واستخدام التكنولوجيا لضمان استدامة الخدمات وايضا لتقليل حاجتها للدعم المالي.

كما يجب تطوير أساليب ونماذج أعمال مبتكرة في الإدارة أو التشغيل بالاستعانة بالقطاع الخاص، وإعادة ترتيب البيئة المؤسسية للقطاع من الناحيتين التنظيمية (إعادة ترتيب صلاحيات التخطيط والتنظيم)، والتشغيلية (لملمة المشغلين الفرديين في قطاعي نقل الركاب والبضائع)، إضافة إلى الاستثمار في تسويق خدمات مثل النقل السياحي الداخلي، والتي ربما لم يكن ذات أهمية كبيرة قبل الجائحة، بالإضافة إلى ما سبق، ويجب أيضا تعزيز مبدأ “الاعتمادا على الذات” والذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، ويشمل هذا في قطاع النقل(الاستمرار في بناء الكفاءات في قطاعات النقل المختلفة ) نقل الركاب والبضائع، النقل السككي والبحري وغيره ، كما جاء في توصيات تقرير حالة البلاد لعامي 2018 و 2019.

ويشمل ذلك ايضا إعادة دراسة منظومة التشريعات وسلاسل النقل والتزويد، لزيادة تنافسية الشركات والمرافق المحلية من مطارات وموانئ في حركة النقل في الإقليم والعالم.

وخلصت المسودة إلى انه من الصعب التوصل إلى خلاصات وتوصيات نهائية في هذه المراجعة، لكون الأردن أسوة ببقية دول العالم ما يزال يواجه جائحة وأنهاك من يرى أن الجائحة شكلت عاملا مسرعا.

وفيما يتعلق بالتحول نحو القطاع الرسمي المنظم يتوجب اشتراط الاشتراك في الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم الحكومي شكل دافعة باتجاه دمج المشغلين الفرديين وتنظيم عملهم، وكذلك التحول الرقمي وبالأخص في الدفع الإلكتروني على وسائط النقل العام.

وقالت المسودة إنه يجب استغلال الجائحة من هذه النواحي والتسريع من وتيرة معالجة المشاكل المرتبطة بالملكية الفردية، مع ضرورة النظر إلى هذا الموضوع بشكل متكامل يراعي استخدام التكنولوجيا ووضع معايير واضحة للخدمة والرقابة عليها، وليس الاعتماد فقط على الحلول “التقليدية” المرتبطة بتأسيس شركات ودمج مشغّلين دون مراعاة مستوى الخدمة المقدمة.

وقالت المسودة إنه يجب التأكيد على ما جاء في المراجعة السابقة حول ضرورة إعطاء وزارة النقل دور تنسيقي وقيادي كما حصل في ملف السلامة على الطرق، وذلك في نواح ومجالات أخرى كالنقل الحضري المستدام مثلا

وبينت أن جائحة “كورونا”، وتحديدا أيام حظر تجول المركبات في شهري آذار ونيسان 2020 ، شكلت فرصة للمواطنين للتنقل مشيا أو باستخدام الدراجات الهوائية، وقد أطلق ذلك حوارا عاما حول جاهزية شوارع المدن والقرى في المملكة لحركة المشاة والدراجات.