حالة الضجر وفقدان الصبر.. تداعيات لـ كورونا “ترهق” أصحابها

مجد جابر

عمان- حالة من غياب الصبر والضجر واضطرابات بالمزاج باتت تخترق حياة الأفراد بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة، إذ يسيطر شعور الملل على كل تفاصيلهم، وتسود حالة من فقدان الرغبة في تجربة أي شيء جديد، أو حتى قرار الخروج من حالة عزلة لازمتهم فترات طويلة.

لم تكن الأشهر الماضية سهلة مع اجتياح فيروس كورونا الشرس، وتداعياته المستمرة حتى الآن، سواء على الحالة الصحية والنفسية وحتى الاجتماعية والصحية، فكل تلك الظروف الاستثنائة خلفت حالة لم يعهدها الأشخاص قبل ذلك، وأسهمت الى حد ما في تغيير طباعهم، وطريقة تفكيرهم وتقبلهم لكل ما حولهم.

الإغلاقات والحظر الشامل والجزئي، والتباعد الاجتماعي والجسدي، والإجراءات المشددة، والعزلة التامة التي فرضتها كورونا، والخوف والقلق الملازم للأفراد من احتمالية الإصابة بالفيروس في أي لحظة، وغيرها، كلها أسباب شكلت اضطرابات نفسية وتغيرا بالمزاج وحالة من الضجر لم يستطع كثير من الأفراد التخلص منها بسهولة حتى بعد أن تراجعت الحالات وقرارات عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها.

ولم يعد ماهر عبدالله يستمتع بأي نشاطات كان يقوم بها ما قبل كورونا، فهو الآن دائم الشعور بالملل والضجر، ويعاني فقدان الصبر، وتقلبا بالمزاج على مدار اليوم، لا يستطيع إكمال شيء في وقته المحدد، لافتا إلى أنه في مجال عمله أصبح يفقد القدرة على إكمال الواجبات المطلوبة منه بوقتها كما كان من قبل. ويضيف ماهر أن ما كان ينجزه في ساعة بات يأخذ منه ساعتين وأكثر، فأحيانا “يصفن” طويلا، لا يعرف ما الذي عليه فعله، مبينا أن هذه الحالة أتعبته كثيرا، ويعزو ذلك لما عاناه مطولا جراء كورونا، وإصابته بالمرض، وتأثره بمزاج الخوف، واضطرابات طويلة الأمد لـ”كورونا” استمرت معه ولازمته حتى بعد أشهر من الشفاء.

وتعيش الثلاثينية لينا عبدالله أيضا، حالة غريبة من الملل والضجر في كل شيء تقوم به، فهي لا تملك “طولة البال” على الإطلاق، كما تقول، حتى في أبسط الأمور، مثل قراءة كتاب أو حتى مشاهدة مسلسل واستكمال حلقاته، وكأنه أمر “ثقيل” ومرهق لها، مبينة أنها لا تحتمل الانتظار، ومعرفة ماذا سيحدث، فهي لم تعد تملك الصبر على كل ذلك.

وتشير إلى أن الضجر والملل يصيبانها بمجرد البدء بشيء فلا تستطيع إكماله، حتى عند الذهاب الى أي مكان، فما إن تجلس فترة بسيطة حتى يصيبها الملل، وتبحث عن “حجج” للعودة للبيت، لافتةً الى أنها لا تعرف فعلاً السبب وراء تلك الحالة، وتأثيرها الكبير في شخصيتها.

كل هذه التغيرات التي عايشها الأفراد خلال هذه الفترة والفترات الماضية، وما خلفته جائحة كورونا من ظروف نفسية وصحية واقتصادية، أوجدت حالة من الملل والضجر وانعدام الصبر في مختلف الأمور الحياتية وحتى أبسطها، وفق مختصين.

وفي ذلك، يذهب الاختصاصي التربوي الدكتور عايش مدالله النوايسة، الى أن ما يحدث، مرتبط بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الأفراد، ومنها ارتفاع معدل البطالة، الضغوط النفسية، وكثرة الأعباء، الى جانب كل التغيرات التي رافقت الجائحة من خوف وقلق وارتباك وحالة “اللايقين” من المستقبل.

هذه العوامل اجتمعت وغيرت من الصورة النمطية اليومية التي يعيشها الناس، وتحولت الى سلوك يظهر من خلال الملل والضجر، وأشعرت الناس بالعزلة وساعدت مواقع التواصل الاجتماعي كذلك على تعزيز ذلك الأمر، وأصبحت الأسرة نفسها غريبة عن ذاتها من خلال اضطرابات بالمزاج تعيشها كل يوم.

ويشير النوايسة الى أنه على كل الأطراف أن تتعاون معا من أجل السيطرة على هذا الأمر وعدم التعايش معه وكأنه واقع طبيعي، إنما محاولة تجاوزه، فالأصعب قد مر، لذا ينبغي أن يكون التفكير إيجايبا، لافتا الى أن الأطفال يحتاجون أيضا إلى التخفيف من حدة التباعد الاجتماعي الموجود بين الأسر، وجعل اللقاءات وجاهية بدلا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي تركت أثرا سلبيا في الحياة وفي نفسيات الناس بشكل عام.

ويذهب الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة، الى أن الوضع النفسي والصحي والاجتماعي أوجد حالة من القلق عند الناس، وامتلأ المخزون النفسي بإحساس غياب الأمان والخوف من كل ما في المستقبل، وهذا كله من الطبيعي أن ينعكس على الجهاز العصبي، بالتالي يشعر الشخص بأنه لا يملك القدرة على التحمل، ويفقد صبره، و”يرهق” مزاجه.

الى ذلك، أسهمت جائحة كورونا بجعل ردات فعل الإنسان متغيرة، مع تغير سريع بالأفكار وتسيد الملل، وفقدان الرغبة بتجربة ما هو جديد، وهو الأمر الذي يضاعف من الضغط النفسي، وفق مطارنة.

ويؤكد أن كل ما حدث أوجد شعورا بعدم الاستقرار النفسي والذهني، الى جانب أن الوضع العام ما يزال “مقلقا” بسبب ما خلفته جائحة كورونا، وشعور بالفوضى الفكرية أيضا، وجعلت الشخص ملولا بطبعه وغير صبور ولا يملك أي نوع من الحلم أو الهدف الذي يضيء الطريق أمامه.

هذه الحالة السلبية، إن زادت على حدها، وفق مطارنة، وأثرت في الأمن النفسي والسلام المجتمعي، الى جانب متابعة الأخبار أولا بأول والتأثر بكل ما ينشر، كلها أمور تسبب غياب عنصر الأمان لدى الناس.

ويعتبر مطارنة أن ما خلفه كورونا وراءه لم يكن سهلا، ويدفع الكثير من الأفراد ثمنه، باضطرابات تصيبهم، وأحاسيس لا يغادرها الملل والضجر، وذلك يتطلب محاربة ومواجهة ضمن أدوات واسترتيجيات نفسية، وأن يتمتع الجميع بالمرونة اللازمة والتكيف داخل الأسرة والمجتمع، والعمل على إعادة التكافل الاجتماعي والتعاون من أجل تمرير هذه المرحلة الحرجة على الجميع.

وكشفت دراسة علمية كبرى نشرت أمس، أن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص أصيبوا بـ”كوفيد 19″، يعاني أعراضا صحية عقلية أو عصبية على المدى الطويل.

ووجد باحثون أن 34 في المائة من الناجين من فيروس كورونا المستجد، تلقوا تشخيصا لحالة عصبية أو نفسية في غضون ستة أشهر من الإصابة، وفق الدراسة التي نشرتها مجلة “لانسيت” الطبية.

وكان التشخيص الأكثر شيوعا هو القلق، إذ عاناه 17 بالمائة من المتعافين من “كوفيد 19″، وجاءت بعده اضطرابات المزاج، التي وجدت لدى 14 بالمائة من الناجين من الفيروس. وقال الباحثون إن النتائج تساعد على توضيح أهمية استمرار أنظمة الرعاية الصحية في مساعدة الناجين من “كوفيد 19”.