حالة الطرق حتى الخامسة مساء

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، عامر السرطاوي، ان حالة الطرق لغاية الساعة الخامسة مساء على النحو التالي:

اقليم الجنوب

الطفيلة: ثلوج خفيفة وجميع وجميع الطرق سالكة باستثناء مناطق العين البيضاء وبصيرا والقادسية والعيص والراشدية وام سراب سالكة بحذر شديد

غرب معان: ثلوج خفيفة وجميع الطرق سالكة باستثناء طريق الهشة باتجاه الشوبك مغلقة خوفا من الانزلاقات

اقليم الوسط / امطار متفرقة بين الحين والاخر وجميع الطرق سالكة باستثناء طريق وادي وادي القمر مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه

وأهاب الناطق الاعلامي بالمواطنين باخذ الحيطة اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء المسير على الطرقات والالتزام بقواعد المرور والارشادات من قبل رجال الامن العام المتواجدين بالميدان والاتصال على مركز القيادة والسيطرة ٩١١ عند الحاجه.