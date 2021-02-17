حالة الطرق في المملكة لغاية الساعة السابعة

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الطرق في المملكة لغاية الساعة السابعة مساءً سالكة بحذر باستثناء:

مناطق شمال وجنوب عمان كافة الطرق الرئيسية والفرعية ينصح بعدم المسير عليها بسبب تساقط الثلوج .

كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج .

اربد/ المزار الشمالي / طريق النعيمة مغلقة بسبب تساقط الثلوج

طريق برقش / عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج .

منطقة ساكب وسوف في محافظة جرش تساقط للثلوح ينصح بعدم المسير على الطرق هناك .

طريق الازرق – العمري اغلقت بسبب انعدام مدى الرؤية الافقية .

الطريق الصحراوي / منطقة سواقة سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج .

طريق وادي القمر/الرصيفة اغلقت احترازيا .

ودعا الناطق الاعلامي الأخوة المواطنين للالتزام وعدم الخروج للمنازل الا للضرورة القصوى وأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم

مؤكدا على ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) او تطبيق امن 911 في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى .