حالة الطرق في المملكة لغاية الساعة العاشرة مساء

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الطرق في المملكة لغاية الساعة العاشرة مساءً سالكة بحذر باستثناء:

مناطق شمال وجنوب عمان كافة الطرق الرئيسية والفرعية ينصح بعدم المسير عليها بسبب تساقط الثلوج .

كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج .

اربد/ المزار الشمالي / طريق النعيمة مغلقة بسبب تساقط الثلوج

طريق برقش / عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج .

منطقة ساكب وسوف وثغرة عصفور في محافظة جرش مغلقة بسبب تساقط للثلوج وينصح عدم المسير على الطرق هناك .

المفرق بداية تساقط ثلوج والطرق سالكة بحذر

البلقاء / طريق السرو / نزول العارضة / زي /شارع الستين /طريق الدبابنة سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج .

معان رأس النقب سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج

غرب معان / طريق الهيشة / طريق دلاغة سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج

الطريق الصحراوي / منطقة سواقة سالكة بحذر شديد

طريق وادي القمر/الرصيفة اغلقت احترازيا .

ودعا الناطق الاعلامي الأخوة المواطنين الالتزام وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى وأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم

مؤكداً على ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) او تطبيق امن 911 في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى .