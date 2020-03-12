“حالة الطوارئ” تمنع كريستيانو رونالدو من العودة إلى إيطاليا

مدن – أكد نادي يوفنتوس، الذي يخضع لاعبوه لحجر صحي بعدما تبين إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس كورونا المستجد، أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يستطيع العودة حاليا لإيطاليا من بلاده.

وفي بيان مقتضب صدر الخميس، قال اليوفي إن: “كريستيانو رونالدو لم يتدرب وباق في ماديرا مسقط رأسه بالبرتغال، بانتظار التطورات في ظل حالة الطوارىء الصحية الحالية”.

وكان مهاجم ريال مدريد السابق قد سافر لمدينة ماديرا البرتغالية في التاسع من آذار (مارس) الجاري، للمرة الثانية خلال أيام قليلة، لزيارة والدته دولوريس أفيرو التي تعرضت لوعكة صحية أوائل الشهر.

Cristiano Ronaldo 'tells Juventus he won't return' from Portugal https://t.co/rvqiwOnuCi pic.twitter.com/R09KDQXRED — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 12, 2020

وعلى أي حال، علقت السلطات الإيطالية كافة الأنشطة الرياضية بسبب الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، في حين خاض كريستيانو أخر مباراة له مع اليوفي حتى الآن أمام إنتر ميلان.

وتلقى اللاعب البرتغالي إذنا من النادي للسفر إلى ماديرا منذ ثلاثة أيام، وهي مدة تجاوزت ما كان مخطط له، إذ أن والدته، بحسب الصحف الإيطالية، تعافت تقريبا، لكن لحين تحسن الأمور في إيطاليا، سيبقى كريستيانو في مسقط رأسه مع باقي أسرته. (إفي)