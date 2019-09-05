حالة العشب على ملعب “بوخارست” تُثير قلق الرومانيين قبل مواجهة اسبانيا

بوخارست – تثير حالة العشب على “ستاد بوخارست الوطني” حالة من القلق والاستياء بعدما تسببت في مشكلات أثناء التدريبات الرسمية التي أجراها منتخبا رومانيا وإسبانيا، قبل المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

وتحدثت كافة وسائل الإعلام الرومانية عن الحالة المتردية لأرض الملعب، الذي سيستضيف اللقاء بعدما خرجت أجزاء منه بشكل متكرر أثناء التدريبات، حيث تعد الأمطار التي ضربت بوخارست فجر الخميس مصدر آخر للقلق، نظرا لأنها قد تتسبب في تدهور حالة الملعب.

Programul la metrou în seara meciului România – Spania, de pe Arena Națională https://t.co/gZDNB24fBr pic.twitter.com/c3vfbW9SUh — PTC Promoter (@ptcpromo) September 4, 2019

وكان عشب ملعب بوخارست الوطني، الذي ستواجه إسبانيا على أرضه منتخب رومانيا الساعة 21:45 بالتوقيت المحلي (18:45 ت ج)، قد تم تغييره أواخر آب (أغسطس) الماضي، بعدما استضاف هذا الصيف عدة حفلات موسيقية حاشدة لمشاهير الغناء مثل إد شيران وفريق “ميتاليكا”.

من جانبه، أوضح الاتحاد الروماني لكرة القدم أنه باع كل تذاكر حضور مباراة رومانيا-إسبانيا التي ستقام أمام أكثر من 55 ألف متفرج.

يشار إلى أن استاد بوخارست الوطني افتتح في 2011 وهو الأكبر في رومانيا وسيكون واحدا من مقار كأس يورو 2020 الذي سيقام في 12 مدينة أوروبية.

وتتصدر إسبانيا المجموعة السادسة بعدما فازت بالمباريات الأربع التي خاضتها حتى الآن في التصفيات الأوروبية، بينما تحتل رومانيا الوصافة مع السويد. (إفي)